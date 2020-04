La liste des 10 émissions les plus regardées cette semaine a une surprise – .

De plus en plus de gens sont bloqués chez eux aux États-Unis alors que nous continuons à nous pencher et à faire notre part pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Inutile de dire que plus de personnes à la maison signifient plus de personnes qui cherchent à regarder de nouvelles émissions sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et même les anciennes chaînes de télévision payantes.

La liste des 10 émissions les plus regardées de la semaine par les internautes a plusieurs titres que nous attendons tous, mais il y a aussi une assez grosse surprise.

C’est la semaine 2 de mise en quarantaine des coronavirus et… attendez… est-ce la semaine 2 ou la semaine 3? Est-ce la semaine 4? Le temps existe-t-il encore? Si vous êtes comme nous et que vous êtes en quarantaine dans un effort pour aider à ralentir la propagation du nouveau coronavirus et de la maladie COVID-19 potentiellement mortelle qu’il provoque, le temps commence à devenir un peu flou pour vous. Il est trop facile de perdre de vue quel jour il est alors que chaque jour est fondamentalement le même. J’espère que vous avez la chance de pouvoir travailler ou suivre des cours à la maison, car cela aide vraiment. Même quand même, vous aurez besoin de choses à faire en dehors du travail et regarder de nouvelles émissions sur vos services de streaming préférés ou à la télévision est en tête de liste de la plupart des gens. Si tout ce temps libre est entre nos mains, beaucoup de gens ont du mal à trouver de bons spectacles à regarder. Si vous êtes dans ce camp, et si vous en avez assez de toutes les personnes que vous connaissez dans la vie réelle et en ligne vous disant de regarder le même putain de spectacle – nous savons, nous savons, Tiger King est fou – alors un endroit idéal pour commencer par un tour d’horizon des émissions les plus populaires en ce moment que tout le monde regarde de façon excessive.

Chaque semaine, les développeurs de TV Time analysent les données de leur application mobile populaire pour déterminer laquelle montre que les gens regardent le plus souvent. Ce n’est pas une science exacte, bien sûr, mais l’application TV Time est utilisée par des millions de personnes pour suivre toutes les émissions qu’elles regardent à la télévision, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney +, Apple TV +, et plus encore. Lorsqu’une personne enregistre avoir regardé quatre épisodes ou plus de la même émission en une journée, cela compte comme une séance de frénésie. Ensuite, toutes les données sont anonymisées et agrégées pour voir quelle émission les gens regardent le plus.

Il n’est absolument pas surprenant que la nouvelle saison du drame en langue espagnole à succès de Netflix, Elite, ait conservé sa place de numéro 1 cette semaine, mais il y a une grosse surprise sur la liste. Ou devrions-nous dire, pas sur la liste; Netflix a quatre ou cinq émissions dans le top 10 chaque semaine, mais cette semaine, il n’y a que deux émissions Netflix à trouver. En fait, Netflix a les serre-livres de cette semaine – Elite au n ° 1 et Lucifer au n ° 10.

Deux émissions NBC sont dans les spots # 2 et # 3, Brooklyn Nine-Nine and Friends et Grey’s Anatomy est # 4. The Walking Dead d’AMC est passé de # 9 la semaine dernière à # 5 cette semaine, nous rappelant une fois de plus qu’il existe toujours. Les Vikings de History Channel sont n ° 6, Riverdale sur The CW est n ° 7 et le nouveau spectacle américain Dare Me est n ° 8. Le 100 sur CW passe d’une place de la liste de la semaine dernière au n ° 9 cette semaine, et comme nous l’avons déjà noté, Lucifer sur Netflix est n ° 10.

