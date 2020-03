La liste des célébrités testées positives pour le coronavirus s’allonge

▲ Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont été les premières stars hollywoodiennes à annoncer leur contagion; les deux ont été libérés quelques jours plus tard.

Europa Press ..

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a12

Lundi, David Bryan, claviériste pour Bon Jovi, a été testé positif pour le coronavirus, a-t-il rapporté via son compte Instagram.

Je viens de recevoir mes résultats et j’ai été testé positif pour le coronavirus. Je suis malade depuis une semaine et je me sens mieux chaque jour. Ne paniquez pas, dit Bryan.

Il a ajouté: c’est la grippe, ne la tourmentez pas. Je suis en quarantaine depuis une semaine et je le ferai pour une autre. Et quand je me sentirai mieux, je serai à nouveau testé pour m’assurer que je suis exempt de ce méchant virus. Veuillez vous entraider. Cela se terminera bientôt avec l’aide de tous les Américains!

Le groupe Bon Jovi sortira son nouvel album le 15 mai et prévoit une tournée de présentation en Amérique du Nord avec Bryan Adams à partir de juin.

À la liste des positifs pour le coronavirus s’ajoutent le jeune chanteur canadien Lenni-Kim et le ténor espagnol Plácido Domingo.

L’acteur américain Tom Hanks et sa femme, actrice et chanteuse Rita Wilson, ont été les premières stars hollywoodiennes à annoncer leur contagion le 12 mars.

Les deux ont été libérés après quelques jours de l’hôpital de Gold Coast, la ville côtière d’Australie.

Musiciens du Canada, du Cameroun et du Congo

Lenni-Kim a annoncé sa contagion samedi. De son côté, le saxophoniste camerounais Manu Dibango, 86 ans, est hospitalisé pour coronavirus. Aurlus Mabélé, un musicien congolais, est décédé jeudi dernier à Paris de la maladie.

L’ancien producteur de films Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, est un porteur, ont annoncé dimanche les médias américains.

L’acteur britannique Idris Elba a également annoncé le 16 mars qu’il était positif et mis en quarantaine.

Le chanteur américain Jon Bon Jovi a lancé une idée consistant à composer une chanson avec ses fans, intitulée Do What You Can et vise à unir les gens en ces temps incertains de coronavirus.

Dites-moi ce qu’ils vivent. Dites-moi ce que vous ressentez si vous êtes blessé. Parlez de cette remise de diplôme qui va être annulée, du bébé qui est en route, des chèques qui sont perdus; Parlez d’avoir peur de regarder par la fenêtre et de vous demander quoi faire. N’oubliez pas que nous allons passer par là, dit le chanteur de Bon Jovi.

