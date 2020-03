La liste des comédies préférées d’Edgar Wright comprend Popstar, The Graduate & More / Film

Edgar Wright n’est pas seulement le réalisateur de trésors de comédie comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World’s End. Il est également un connaisseur instruit de cinéphile et de comédie avec une connaissance approfondie des plus grands et des meilleurs rires allant des classiques de l’âge d’or d’Hollywood aux tubes contemporains. Comme beaucoup d’entre vous recherchent probablement beaucoup plus de films pour passer le temps pendant que nous sommes en auto-quarantaine contre les coronavirus, Edgar Wright a répertorié ses 100 comédies préférées de tous les temps sur Letterboxd, vous donnant quelques options chercher à la maison.

Edgar Wright a présenté sa liste en écrivant ceci sur Letterboxd:

“Pour vous aider à traverser ces moments difficiles, veuillez profiter d’une généreuse portion de CERTAINES de mes comédies préférées que j’ai appréciées au fil des ans. Je pourrais facilement en faire 100 de plus, alors ne dites pas “Où est-ce que ça va?” Faites-nous savoir ci-dessous, lesquels vous faites sourire. »

Edgar Wright répertorie ses comédies préférées dans l’ordre dans lequel elles ont été libérées, et il commence avec quelques agrafes de comédie de légendes de la comédie comme La ruée vers l’or, le cirque et les lumières de la ville avec Charlie Chaplin, aussi bien que La boîte à musique et Fils du désert avec le célèbre duo de comédie Laurel et Hardy.

Quelques décennies plus tard, Wright énumère quelques-unes des plus grandes comédies de Jack Lemmon, Certains l’aiment chaud avec Marilyn Monroe et Tony Curtis, et L’appartement avec Shirley MacLaine. Vous trouverez également des comédies des années 1960 comme Dr. Strangelove: Ou comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe et le nominé du meilleur film Le diplômé.

Revenons aux années 1970, et nous recevons de l’amour pour les comédies bien-aimées de Mel Brooks et Monty Python. De Brooks, nous avons Selles flamboyantes et Jeune Frankenstein, et de la troupe de comédie britannique, nous avons Monty Python et le Saint Graal et La vie de Brian.

Les années 1980 apportent la comédie parodie de Avion !, Top Secret! et The Naked Gun des maîtres de la parodie Jim Abrahams, David Zucker, et Jerry Zucker. Plus, John Hughes obtient de l’amour pour Avions, trains et automobiles et Journée de congé de Ferris Bueller.

Il y a une poignée de Christopher Guest ici répartis sur les années 1980 et 1990 avec C’est la moelle épinière, en attendant Guffman et Best in Show faire la liste.

Quant aux favoris de la comédie contemporaine, Edgar Wright est certainement pointilleux. Il n’y a que 21 comédies des 20 dernières années sur la liste. Cependant, je suis content de voir Ce que nous faisons dans l’ombre, ils sont venus ensemble, et Popstar: Never Stop Never Stop faire la liste, trois de mes comédies préférées de la décennie, dont deux ont fait / Liste collective des meilleurs films de la décennie.

Quant à l’entrée la plus récente, c’est Une coupe des morts. Cela est parfaitement logique depuis la comédie japonaise du scénariste / réalisateur Shin’ichirô Ueda était une approche rafraîchissante du film de zombies, un peu comme Shaun of the Dead était de retour en 2004. Le film est maintenant disponible sur Shudder, qui offre actuellement un essai gratuit de 30 jours alors que nous sommes tous en quarantaine.

Voir la liste complète des comédies préférées d’Edgar Wright sur Letterboxd.

