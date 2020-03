La loi avance de sorte que Netflix et d’autres ont 30% des productions mexicaines

La semaine dernière, la Commission des finances et du crédit public a donné son feu vert à l ‘”Avis correspondant au projet d’arrêté par lequel diverses dispositions de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion concernant les plateformes numériques” sont modifiées et ajoutées, ce qui requiert des plateformes de streaming vidéo tels que Netflix, Prime Video, HBO Go, Fox Play, entre autres qui sont ajoutés, ont au moins 30% de contenu fabriqué au Mexique. Eh bien, cette approbation était illégale car il n’y avait pas de quorum légal pour le faire.

Cependant, cette semaine il y avait que le quorum et les finances et le crédit public, et les études législatives, les deuxièmes commissions l’ont approuvé après que le coordinateur du banc Morena, Ricardo Monreal, a ordonné le rétablissement du vote dans les commissions mixtes. Les législateurs ont approuvé l’avis par 15 voix et 2 abstentions.

L’avis vise, entre autres, à modifier l’article 249 de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion afin que les services de télévision restreints sur les plates-formes Internet contiennent au moins 30% du contenu fabriqué au Mexique.

“Cela empêchera des sociétés comme Netflix ou Amazon Prime, pour n’en nommer que quelques-unes, de créer une division soi-disant” mexicaine “pour continuer à produire du contenu à l’étranger et échapper à la poussée de l’industrie nationale, de la culture et de l’unité; pour cette raison, l’importance de pointer textuellement la «production nationale générée au Mexique» », lit le document accompagnant l’initiative.

En outre, il propose que l’Institut fédéral des télécommunications (IFT) contrôle le respect de cette norme. L’organisme de réglementation aura 180 jours pour publier les lignes directrices.

Le Réseau pour la défense des droits numériques (R3D) a publié une déclaration demandant qu’il ne devienne pas loi “car il pose de graves risques pour le droit à la liberté d’expression, le droit à l’information, la pluralité et la diversité de l’information , concurrence et innovation », pensant que la loi affectera plus sévèrement les petites plateformes.

