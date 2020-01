La loi de la jungle de Matthew McConaughey – / Film

Lorsque vous êtes un baron du cannabis qui veut sortir du jeu, vous aurez inévitablement des arrivistes gangsters reniflant autour de votre territoire. C’est la dynamique de ce clip du prochain film de gangsters de Guy Ritchie Les messieurs, quelles étoiles Matthew McConaughey en tant que seigneur de la drogue millionnaire self-made qui est prêt à prendre sa retraite. Mais les requins commencent à sentir le sang, y compris Henry GoldingUnderboss Dry Eye, qui prend une réunion avec le gangster américain. Une rencontre, comme on le voit dans ce clip, qui ne se passe pas bien.

The Gentlemen Clip

Dans le clip The Gentlemen, Golding’s Dry Eye s’approche de Mickey Pearson de McConaughey avec une offre qu’il pense qu’il ne refusera pas en échange du contrôle du gigantesque empire de mauvaises herbes de Pearson qui s’étend à travers le Royaume-Uni. ses insultes que Mickey a «vieilli» et doit laisser la loi de la jungle prendre le dessus. Les choses prennent soudainement une violence (et peut-être spoilery?) se transforme alors que Mickey tire sur Dry Eye et se déclare toujours le roi de la jungle – un «lion» qui mangera celui qui tentera de se faufiler sur son territoire.

Le clip commence comme une scène assez discrète pour un film de Ritchie, jusqu’à ce qu’il descende dans la chaîne de mots maudits et d’hyper-violence pour lesquels le réalisateur de Snatch et King Arthur est connu. C’est un clip inattendu pour STXFilms à sortir juste avant la sortie du film, étant donné que le marketing a confirmé le caractère de Golding en tant qu’antagoniste principal de la pièce, lorsque le clip donne l’impression qu’il est clairement au-dessus de sa tête.

Écrit et réalisé par Ritchie à partir d’une histoire d’Ivan Atkinson, Marn Davies et Ritchie, The Gentlemen stars également Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, et Hugh Grant.

The Gentlemen ouvre en salles le 24 janvier 2020.

Mickey Pearson est un expatrié américain qui est devenu riche en construisant un empire de marijuana à Londres. Lorsque le mot sort qu’il cherche à retirer de l’entreprise, cela déclenche rapidement une série de complots et de stratagèmes de ceux qui veulent sa fortune.

Articles sympas du Web: