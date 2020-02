La Lune: Celui qui est chargé de nous rappeler que nous sommes universels.

Celui qui est chargé de nous rappeler que nous sommes universels.

Une nuit de février 2017, Wylie Overstreet a sorti son télescope dans un quartier résidentiel de Los Angeles pour observer la Lune. En quelques heures, plus de 20 personnes se sont approchées de lui pour jeter un coup d’œil. Un jeune couple a été tellement étonné par ce qu’il a vu à travers le télescope: c’était “l’une des expériences les plus incroyables que nous ayons eues en mémoire”, ont-ils déclaré à Overstreet.

“Je n’avais aucune intention”, explique Overstreet sur le portail ‘The Verge’. «C’est fou! Si les gens réagissent ainsi, nous devrions le faire plus souvent. »

Alors Overstreet, a décidé de sortir son télescope encore et encore, et a fait un court métrage à ce sujet avec son partenaire de cinéma Alex Gorosh.

La vidéo, intitulée Une nouvelle vue de la lune, a été visionnée plus de 200 000 fois sur YouTube et a été écrite par divers médias.

Capturez les réactions étonnantes des passants regardant la Lune et ses cratères. Pour certains, c’est la première fois, et ils ne peuvent pas croire ce qu’ils voient. Son “Oh mon Dieu”, “Pas question” et “Quoi?” Ils sont un rappel émouvant de la fréquence à laquelle nous oublions de lever les yeux.

Pourquoi la vidéo a-t-elle été autant partagée?

«Alex et moi avons fait une remarque très précise en essayant de montrer la plus grande humanité possible. J’adore Los Angeles pour sa diversité, donc nous n’avons vraiment pas eu à travailler dur. Nous voulions montrer que tout le monde, peu importe qui ils sont, d’où ils viennent, comment ils sont, combien ils sont riches ou pauvres, l’univers transmet la même réaction. Je pense qu’il y a quelque chose de profondément humain qui est touché lorsque vous voyez l’univers de près comme vous ne l’avez jamais fait », a déclaré Wylie.

Le but d’Overstreet est de partager le sentiment que nous venons tous de là-haut. Le ressentez-vous aussi?

