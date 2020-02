La machine à baccara fera d’Awkwafina la joueuse la plus performante au monde – / Film

Awkwafina est prêt à faire fortune comme La machine à baccara. L’actrice Farewell devrait jouer dans un film basé sur l’histoire vraie de Cheung Yin “Kelly” Sun, la joueuse la plus titrée de l’histoire. Le talent de Sun pour le baccara l’a aidée à marquer des dizaines de millions en moins d’un an avec l’aide du légendaire joueur de poker Phil Ivey. Le film vient de SK Global, les gens derrière Crazy Rich Asians.

The Wrap rapporte qu’Awkwafina jouera dans The Baccarat Machine, basé sur «l’histoire vraie de Kelly Sun, une jeune femme chinoise qui transforme un talent et une obsession minutieusement développés en retour en battant le système à son propre jeu. Alors que les principaux casinos conspirent pour l’empêcher de jouir de leurs propriétés, Sun s’associe au «roi du poker» international Phil Ivey afin de faire tomber le système grâce à des subterfuges, à l’ingéniosité et à l’audace pure, ce qui donne l’un des jeux de hasard légaux les plus ingénieux jamais documentés . “

Le film est inspiré de l’article de Michael Kaplan dans Cigar Aficionado, que vous pouvez lire ici. Voici un aperçu de la façon dont les choses se sont déroulées:

La paire a gagné son argent en utilisant une technique connue sous le nom de tri des bords. Il s’agit de capitaliser sur les casinos qui utilisent des cartes à jouer dans lesquelles les bords de chaque côté sont inégalement coupés par des fractions de pouce. Dans le jeu de mini-baccara, dans lequel les joueurs ne touchent pas leurs cartes, Kelly a utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour convaincre les croupiers parlant chinois de tourner certaines cartes “pour la bonne chance”. Cela lui a permis de régler les decks pour qu’elle puisse reconnaître les cartes clés du jeu: six, sept, huit et neuf. Gagner des millions devient une conclusion perdue lorsque vous jouez à la manière de Kelly.

Concernant le film, le PDG de SKG, John Penotti, a déclaré: «Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de démarrer ce projet qu’en annonçant que notre ami Awkwafina s’est joint à nous. Elle est particulièrement bien équipée pour donner vie à Kelly à l’écran et imprégnera le rôle d’humour et d’humanité authentiques. Avec nos partenaires de Sharp, nous sommes ravis de présenter cette histoire incroyable à l’écran. “

Awkwafina a prouvé avec The Farewell qu’elle avait de sérieux rôles d’acteur, pas seulement pour la comédie mais aussi pour le théâtre. Après l’avoir vue dans ce film, j’ai immédiatement voulu la voir dans plus de choses, et je suis content qu’elle décroche plus de travail maintenant. Il peut être un peu délicat de faire des jeux de cartes cinématographiques, mais de nombreux cinéastes ont trouvé des solutions, et j’espère que celui-ci le fera aussi.

