La maison est où l’horreur est: 10 des familles les plus dysfonctionnelles de l’horreur

La maison est le lieu de l’horreur, ou du moins c’est l’endroit où vous pouvez le plus souvent trouver l’horreur.

Le genre a longtemps exploré la maison et ses liens familiaux se sont étendus à leurs extrêmes. Les films d’horreur ont exploré les peurs impliquant des squelettes hérités dans le placard, des relations malsaines entre parent et enfant, ou même entre frères et sœurs, et toutes les facettes terrifiantes d’élever une famille dans un monde où les dangers se cachent à chaque tour possible, de façon réaliste ou surnaturelle. L’horreur est cet espace fantastique qui rapproche ses familles fictives contre les menaces imminentes, ou expose leur pire dysfonctionnement.

Des familles comme les Freelings utilisent l’amour comme une arme contre le surnaturel dans Poltergeist. Le chagrin et les plans hérités du transfert démoniaque révèlent les défauts de la famille Graham dans Hereditary, et ils se dissipent rapidement. Avec la relation de frère tordu de Le tournant et le drame familial sordide de Le chalet à l’horizon proche, nous regardons en arrière certaines des familles les plus dysfonctionnelles de l’horreur. Ces dix familles mettent le plaisir en dysfonctionnement (plus comme la peur) et leurs conflits et problèmes émotionnels aggravés deviennent un simple point de départ pour la terreur qu’ils déchaînent.

Orphelin

La famille Coleman est un gâchis bien avant l’adoption d’Esther (Isabelle Fuhrman). Le mariage de Kate (Vera Farmiga) et John (Peter Sarsgaard) est mis à rude épreuve après une fausse couche. La perte a donné des cauchemars à Kate, et elle s’est tournée vers l’alcool comme mécanisme d’adaptation. Cet alcoolisme a conduit à un accident de voiture qui a laissé sa fille Max sourde et muette. En d’autres termes, il n’a pas fallu beaucoup pour Esther pour retourner efficacement les gens contre Kate et faire des ravages dans leur vie. La morale de l’histoire est qu’un nouvel enfant ne résoudra pas vos problèmes, et qu’un adulte effrayant se faisant passer pour un enfant infiltrera et exploitera sans aucun doute vos pires défauts.

Fragilité

Le premier long métrage de Bill Paxton est une entrée sous-estimée dans l’horreur psychologique qui montre comment le dysfonctionnement a tendance à être cyclique. Il joue également le rôle du patriarche de la famille Meiks, un homme entièrement convaincu qu’il a été chargé d’une mission divine de Dieu pour détruire les humains déguisés en démons sur Terre. Il pense aussi que c’est une entreprise familiale et amène ses deux jeunes fils dans le gouffre sanglant. Adam (Jeremy Sumpter) croit son père, tandis que Fenton (Matt O’Leary) pense que papa a craqué. Alors que la vérité est finalement révélée, enseigner à vos fils le métier de meurtre à la hache n’est pas sain pour la psyché de quiconque.

Vous êtes le prochain

À première vue, la famille Davison semble relativement normale. Bien sûr, les frères et sœurs semblent s’ennuyer les uns les autres, mais quels frères et sœurs ne savent pas comment se pousser les boutons? Maman et papa – en particulier maman – rayonnent d’amour pour leurs enfants, donc ils ne peuvent pas être si foirés, non? Plus nous apprenons à connaître la famille, plus leurs problèmes deviennent évidents. Maman aime les pilules, ainsi que la femme du frère aîné, un autre frère important est réveillé par des cadavres, et quand un trio de tueurs masqués interrompent le dîner, ils se tournent vers les querelles pour savoir qui peut courir le plus vite. Les priorités ne sont pas leur point fort. Bien sûr, il y a tout le reste des deux membres de la famille qui embauchent les tueurs en premier lieu, pour obtenir une longueur d’avance sur la collecte de leur héritage.

Graine de Chucky

Jusqu’à ce point de la série, la poupée meurtrière Good Guy Chucky a lutté avec la vie dans une coque en plastique. Son objectif principal, en dehors du meurtre, est de trouver un nouveau corps humain à habiter. Un tueur en série avec une crise d’identité et une relation vicieusement volatile avec lady love Tiffany fait de l’un des couples les plus dysfonctionnels de l’horreur de tous les temps. Ajoutez un fils qui navigue également dans les eaux troubles de l’identité et une aversion significative pour la violence, et bien, Seed of Chucky fait la guerre des roses ressembler au tarif Disney en comparaison.

La femme

Cette suite d’Offspring change considérablement de vitesse; un cannibale devient le protagoniste grâce à une famille foirée. Le patriarche Chris Cleek (Sean Bridgers) capture la femme (Pollyanna McIntosh) pendant la chasse et décide que la meilleure façon de gérer sa nature sauvage est de la ramener chez elle et de la domestiquer. Le comportement de l’homme de famille courageux de Chris laisse rapidement la place à une violence dépravée. Un trait que son fils unique a ardemment repris. Les femmes de la famille vivent au mieux dans la peur. Cela ne touche même pas Socket, une fille secrète de Cleek. Cette famille, grâce au cher vieux papa, se délecte du chaos et du mal.

Maison des 1000 cadavres

L’arbre généalogique tordu du clan Firefly est un arbre sinueux rendu encore plus compliqué en ce que chaque branche est livrée avec sa propre marque de fou et de cruel. Il est clair qu’ils s’aiment tous, même lorsqu’ils se battent, mais tout cela est très malsain. Le père du pauvre Tiny a essayé de le mettre en feu, alors ils l’ont enfermé dans les catacombes avec les expériences du Dr Satan. Otis Driftwood a tendance à jouer le rôle de père, mais son penchant pour la nécrophilie signifie qu’il n’est pas exactement le père du type de l’année. Rien de tout cela n’efface même à quel point cette famille aime torturer, mutiler et assassiner.

Les gens sous les escaliers

La famille Robeson est un groupe riche mais frugal. Ou du moins maman et papa le sont, tandis que leur fille unique Alice est l’incarnation de la bonne conduite. Jusqu’à ce que Fool arrive et apprenne la vérité horrible, maman et papa gardent une multitude de «fils» jetés dans leur sous-sol. Des garçons qui ont enfreint les règles et qui se sont fait enlever la langue ou les oreilles en guise de punition. Qu’ils aient recouru au cannibalisme pour survivre est suffisant pour faire atterrir les Robesons près de la tête du groupe dysfonctionnel, mais ils vont plus loin en révélant que maman et papa sont frère et sœur.

Hellraiser

Après la disparition de Frank Cotton, son frère Larry s’installe dans sa maison pour tenter de renouer avec sa femme, Julia. Le sang d’une entaille sur sa main ressuscite involontairement Frank des planchers du grenier, et la luxure de Julia avec. Le pauvre Larry apprend la liaison entre Frank et Julia à la dure, et Julia apprend la dure et froide vérité sur ce qu’est un utilisateur antipathique Frank lorsqu’une boîte à puzzle ouvre les portes à une autre dimension. Le triangle amoureux devient encore plus compliqué lorsque Frank tue son frère, puis porte sa peau pour tromper la fille de Larry Kirsty. Sous le couvert de Larry, il lui fait des avances sexuelles. Désirs incestueux, fratricide et jouer avec les cénobites équivaut à une famille qui a un besoin urgent de thérapie. Beaucoup. Les Cénobites ressemblaient à des anges à côté des Cotons.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Il ne fait aucun doute qu’une famille de graverobbers ayant le goût de la chair humaine grillée existe à la fin la plus dangereuse du dysfonctionnement. Aucun, à l’exception du patriarche et propriétaire de la station-service familiale, ne semble capable de survivre dans une société saine. Pas le frère canon qui fait de l’auto-stop, pas le grand-père à peine vivant qui tète du sang lorsqu’il est offert, et surtout pas le muet imposant qui utilise des masques de peau humaine faits à la main pour transmettre ses émotions et sa personnalité. Leatherface est peut-être le responsable de la famille, mais il est un softie recroquevillé qui supporte le poids des abus de sa famille. Ce clan bizarre devient de plus en plus étrange à mesure que la franchise progresse.

Le brillant

À l’opposé du spectre se trouve la famille Torrance, une petite unité qui s’efforce de surmonter leur dysfonctionnement. L’enseignant devenu écrivain en herbe Jack Torrance (Jack Nicholson) poursuit un travail de gardien à l’hôtel Overlook afin de remettre sa vie sur les rails après que l’alcoolisme a menacé de la faire complètement dérailler. Les mois d’hiver calmes signifient beaucoup de temps pour poursuivre son écriture, mais cela signifie également du temps de qualité passé seul avec la famille. Une nécessité compte tenu de la violence physique de son état d’ivresse qui le poussait à l’être. C’est ce qui rend The Shining si tragique; le mal de l’hôtel fait ressortir les pires qualités de Jack, tentant le rachat et le corrompant au maximum. Cela signifiait que son unique enfant, Danny, avait grandi en combattant les mêmes démons exacts que le cher vieux père, aussi, dans la suite Doctor Sleep.