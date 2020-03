La majeure partie de Mario Casas tout en pratiquant le crossfit qui a rendu ses fans fous

Si quelque chose qui caractérise le jeune acteur en même temps expérimenté Mario Casas est sa passion pour le sport. Il est très courant de voir dans leurs réseaux sociaux des photos et des vidéos de leurs entraînements, à la fois individuellement et avec leurs frères et sœurs, avec qui ils partagent également cet amour du sport. Pour lui ses derniers articles sur Instagram Stories ne sont pas surprenants dans lesquels nous l’avons vu jouer dans des sessions de crossfit difficiles. L’interprète qui sortira la fiction “The innocent” sur Netflix en cette année 2020, est un grand fan de ce sport qui est sans aucun doute plus à la mode que jamais dans notre pays.

Pack de la marque Mario Casas lors de l’exécution de crossfitCrossfit SAB

Il a publié une vidéo de formation qui a également été rapidement partagée par ses fans sur d’autres réseaux sociaux, mais ce qui a vraiment surpris ses followers, ce sont les photographies partagées par le centre Crossfit auquel il a assisté pour animer ces séances. “N’oubliez pas que chaque samedi nous avons ‘Team WOD! WOD’ pour les équipes ou les couples!” C’est le texte qui accompagne deux photographies dans lesquelles on voit Casas porter un poids avec un autre athlète. Mais Ce qui a retenu l’attention de ces images publiées, c’est la façon dont votre colis est marqué. Pour tous ses fans, il semble qu’il ait été impossible de ne pas remarquer le volume qui est clairement visible dans son pantalon et la preuve en est qu’il y en avait peu qui en ont partagé des captures d’écran sur Twitter indiquant clairement à quel point ils aiment cette partie de l’anatomie de l’acteur tandis que l’image partagée dans les comptes des fans d’acteurs a également reçu d’innombrables commentaires sur la même ligne.

Son nu intégral dans «Instinct»

Ce n’est pas la première fois que les fans de Mario Casas sont choqués par son anatomie et c’est précisément que, dans «Instinct», une série qui a joué dans Movistar +, ils pouvaient voir son pénis et son cul sans aucun problème. L’interprète a précisé que Il n’a pas d’ouverture pour montrer son anatomie et faire du nu masculin quelque chose de complètement naturel. Par conséquent, peut-être qui était le protagoniste de “ Le navire ” dans Antena 3 se souciera très peu que sur ces photos, le paquet soit marqué et qu’il soit un sujet de conversation, car il semble que ce soit quelque chose qui a largement dépassé.

Mario Casas portant un paquet lors d’une séance de crossfit avec un autre athlète Crossfit SAB

Une carrière pleine de nouveaux projets

Au-delà du sport, il est clair que l’interprétation est sa grande passion et il est évident qu’il a réussi à trouver une place importante dans ce monde. Nous l’avons vu réussir dans des films tels que “Toro”, “El bar”, “Adiós” ou “Le photographe de Mauthausen” alors qu’à la télévision il attend la sortie de “L’innocent” sur Netflix avec la célèbre Aura Garrido , Alexandra Jiménez et José Coronado. En parallèle, à l’automne 2020, il jouera dans le film “Tu ne tueras pas” et sur Netflix ce sera aussi le visage principal du film “The Practitioner” avec Déborah François.

