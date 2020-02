La malédiction de la suite de La Llorona aurait débuté

L’univers cinématographique partagé de Conjuring serait sur le point d’obtenir un tout nouveau chapitre de peur pour ajouter à son héritage d’horreur déjà impressionnant. Et c’est parce que selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Disney développait Aladdin 2 et National Treasure 3 l’année dernière, que nous savons tous deux être vrais – une suite à La malédiction de La Llorona est aux premiers stades de développement.

On ne sait pas encore grand-chose sur le prochain opus de La Llorona, mais il semble que le studio souhaite maintenir la malédiction. Le premier film, malgré des critiques médiocres, a fait un impressionnant 123 millions de dollars sur un budget de 9 millions de dollars. Et bien que nous n’ayons pas encore de détails sur l’intrigue ou le casting pour vous, il est dit que Warner Bros espère que le réalisateur Michael Chaves reviendra.

Le film d’horreur surnaturel de 2019, pour ceux qui ne l’ont pas attrapé, a suivi une famille en 1973 à Los Angeles terrorisée par une malédiction vieille de 300 ans connue sous le nom de La Llorona. Basé sur le folklore latino-américain, l’entité maléfique La Llorona kidnappe des enfants errants les confondant avec les siens, puis noie les enfants innocents.

Cette entreprise cinématographique obsédante était le sixième volet de la franchise The Conjuring mettant en vedette Linda Cardellini, Breaking Bad, Raymond Cruz et Patrica Velásquez. Sa seule véritable connexion avec les autres films est cependant celle du Père Perez, joué par Tony Amendola, dont les fans se souviendront de la première Annabelle. Mais cela pourrait changer dans la suite.

Bien qu’il ne soit pas encore clair dans quelle direction le suivi ira, il serait certainement intéressant de voir l’histoire s’intégrer mieux dans la franchise. Bien qu’il semble que l’esprit de La Llorona ait été détruit à la fin, le cadre final de la fête de l’effroi a fait allusion au contraire. Il est possible que l’esprit revienne alors, provoquant plus de chaos, et elle devra être emprisonnée dans un vaisseau. Peut-être quelque chose de similaire à celui de son collier ou peut-être une poupée effrayante de La Llorona pour s’asseoir à côté d’Annabelle dans la pièce de bibelot troublante d’Ed et Lorraine Warren? Quoi qu’ils décident de faire avec le second, espérons simplement que c’est mieux que l’original.

Bien sûr, il est encore très tôt pour La malédiction de La Llorona 2, mais en attendant d’en savoir plus, les fans peuvent se préparer pour le prochain chapitre effrayant de la saga The Conjuring, qui se présentera sous la forme de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, qui devrait sortir en septembre.