La maman d’Amanda Bynes va-t-elle lui permettre de rester engagée?

Ce n’est un secret pour personne que les mamans sont enveloppées d’être un peu autoritaires. Après tout, le rôle de maternage ne s’arrête jamais vraiment. En ce qui concerne les mères et les mariages de leurs enfants, la recherche de l’approbation et du soutien de la famille et des proches n’est que normale.

Cependant, dans certains cas, l’approbation d’une mère prend un tout nouveau sens.

Amanda Bynes semble trop bien comprendre cette lutte pour le moment. Découvrez pourquoi le mariage de Bynes dépend entièrement de l’approbation de sa maman.

Amanda Bynes s’est récemment fiancée

Amanda Bynes | Jason Merritt / .

Avec la Saint-Valentin passant juste la quantité d’amour dans l’air et sur les médias sociaux était tout simplement impressionnant.

Les fans et tout le public ont pu se livrer à des centaines et des milliers de célébrités sur les thèmes et les photos de la Saint-Valentin. Aucun post ne serait tout à fait comparable à celui partagé par Bynes sur Instagram. Le 14 février, Bynes a posté sur son compte Instagram qu’elle s’était fiancée à l’amour de sa vie.

La légende était accompagnée d’une photographie de Bynes portant et montrant la nouvelle bague de fiançailles. Il semblait que la plupart du public et ses fans n’étaient même pas conscients du fait qu’elle était dans une relation. Il y a eu beaucoup de conversations et de discussions autour de Bynes et de sa relation depuis que la nouvelle de ses fiançailles a éclaté.

Les détails entourant l’engagement sont rares, mais des sources ont confirmé que Paul Michael est le fiancé de Byne. D’après le peu d’informations qui ont été partagées, il semble que Byne sortait avec Michael depuis quelques mois seulement avant de franchir une nouvelle étape dans leur relation.

Jusqu’à ce que la photo de fiançailles soit partagée, il ne semble pas que Bynes ait déjà posté sur Michael auparavant. Il y a beaucoup de circonstances douteuses entourant la relation et l’engagement.

Pourquoi le mariage d’Amanda Bynes ne pourrait-il pas réellement se produire?

Le statut de conservateur de Bynes est l’un des problèmes les plus urgents au premier plan de cette histoire d’amour. Depuis 2014, Bynes a dû faire face à des problèmes avec la loi et montrer des signes d’instabilité mentale. En conséquence, la mère de Bynes, Lynn Organ, a été nommée conservatrice de sa fille. La mère de Bynes est responsable de la gestion de ses finances et de ses décisions de vie.

La mère de Bynes a la capacité de mettre fin à tous les projets de mariage, et selon des sources, cela semble être la direction vers laquelle Organ se dirige. La rumeur veut que les deux se soient rencontrés en AA. Le peu de temps que le couple a passé ensemble associé aux informations limitées connues sur Michael semble être une énorme préoccupation pour la famille de Bynes.

Même si Bynes est fiancée, elle pourrait ne pas pouvoir se marier

Combien a coûté la bague de fiançailles d’Amanda Bynes?

L’une des rumeurs qui circulent à propos de Bynes et de ses fiançailles concerne en fait sa bague. Croyez-le ou non, certaines sources affirment que la bague a été achetée sur Amazon pour le simple prix de 49 $.

TMZ a rapporté que Bynes a confié à des amis proches et à sa famille que la bague en diamant est en effet fausse mais qu’elle ne la dérange pas et ne change pas ses sentiments. Certaines personnes se demandent si le fiancé de Bynes a un travail, et cette information pourrait être une pièce très révélatrice du puzzle et du mystère entourant cette relation.

Bynes semble enthousiaste, optimiste et heureuse de son nouvel engagement. Cependant, en même temps, Bynes est stressé et perplexe à propos de l’occasion capitale.

Bien que Bynes veuille désespérément avancer dans la planification de son mariage avec Michael, cela dépendra finalement de la décision prise par sa mère. Les fans de Bynes et le public meurent d’envie de savoir comment se termine cette histoire d’amour.