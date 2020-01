La maman de bébé de 6ix9ine ne le laissera pas voir sa fille à moins qu’il n’obtienne une évaluation mentale

6ix9ine sera libéré de prison cette année, mais il devra attendre une réunion de famille.

Cette semaine encore, l’avocat de Tekashi a demandé au juge de l’autoriser à purger le reste de sa peine de 24 mois en détention à domicile ou dans un établissement correctionnel communautaire par crainte pour sa sécurité.

Maintenant, Sara Molina, la petite maman de Tekashi, dit à TMZ que si le rappeur assiégé est autorisé à terminer sa peine à la maison, elle ne permettra pas de visite avec leur fille de 4 ans, Saraiyah.

Molina dit que Tekashi est un père absent et que les problèmes de sécurité doivent être abordés avant toute réunion. Elle est inquiète que 6ix9ine reste une cible après avoir sniffé ses anciens membres de Nine Trey Gangsta Bloods dans son affaire de racket de haut niveau.

Molina ne veut pas de Saraiyah près de Tekashi, mais si un environnement sécurisé peut être établi, elle veut que Tekashi subisse une évaluation psychiatrique pour prouver qu’il a réellement changé ses manières. Elle veut sentir qu’il se soucie réellement d’elle et de leur fille. Alors seulement, elle envisagera de le laisser être autour de Saraiyah.

Le mois dernier, Tekashi a été condamné à deux ans de prison pour racket et armes à feu. Il a déjà purgé environ 14 mois de prison, ce qui comptera pour sa peine. Selon son avocat, il pourrait être libéré d’ici juillet. Une fois libre, il sera en liberté surveillée pendant cinq ans et devra accomplir 300 heures de service communautaire et payer une amende de 35 000 $.