La maman de bébé de Fetty Wap Lezhae Zeona s’entretient avec Masika Kalysha

Si vous êtes une femme de l’industrie qui a un enfant avec un rappeur célèbre et que vous essayez de vous faire un nom en tant qu’artiste, il sera difficile de secouer le label “baby mama”. Lezhae Zeona, la mère de deux des enfants de Fetty Wap, apprend par essais et erreurs que peu importe son talent, les gens la verront toujours sous un seul jour.

Récemment, Lezhae a rattrapé Supa Cindy pour la radio 99Jamz de Miami et a longuement parlé de ses aspirations de rap. Lezhae a révélé que Fetty lui avait donné des conseils sur la manière de naviguer dans sa carrière musicale. “Quand il a découvert pour la première fois que je faisais de la musique, je ne lui ai rien dit”, a-t-elle expliqué. “Je viens de faire mon propre truc. Il était sur Live et les gens lui disaient en fait. Il était genre ‘Quoi?’ Il pensait qu’ils étaient en train de trébucher. Peut-être deux semaines plus tard, il était chez moi et je lui jouais juste la musique que je faisais et son visage était tout simplement tombé. Il était tellement choqué. Il était du genre: «Je ne suis pas va mentir, c’est bon. C’est vraiment très bon. Continuez. “

Fetty lui a dit qu’il l’aiderait si elle en avait besoin, mais Lezhae a exprimé qu’elle voulait le faire indépendamment de lui. “J’essaie de ne pas trop l’utiliser à mon avantage parce que je veux vraiment y arriver par moi-même”, a déclaré Lezhae. “C’est comme un code de triche et je préfère simplement naviguer et avoir mon propre chemin et mon propre voyage avec toute cette industrie musicale.”

Supa Cindy voulait savoir comment les choses se passent sur le front intérieur, en particulier si les enfants de Lezhae sont amis avec leurs frères et sœurs et si elle s’entend avec les mères des autres enfants de Fetty. Elle a révélé qu’elle avait une bonne relation avec deux des bébés mamans de Fetty: Ariel Reese, la mère du premier enfant du rappeur, et Masika Kalysha, la mère du quatrième enfant de Fetty.

“Fille, c’est tellement, j’essaie juste de m’assurer que je n’oublie personne”, a plaisanté Lezhae. “Parce que ceux avec qui je suis cool, nous sommes cool cool.” Elle a ajouté: “Une fois que vous avez mis de côté toutes les différences, puis juste – la barrière commune est les enfants, mais en allant de l’avant, j’ai réalisé [Masika] est une bonne personne, elle n’est pas aussi mauvaise que les gens la peignent. C’est une fille adorable. “Regardez l’interview de Lezhae Zeona dans son intégralité ci-dessous et découvrez ce qu’elle avait à dire d’autre sur sa carrière musicale.

