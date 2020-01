La maman de Rae Sremmurd révèle que son demi-frère aurait tué son beau-père

La mère de Rae Sremmurd, Bernadette Walker, parle du meurtre de son ex-mari.



Bernadette Walker, la mère de Slim Jxmmi et Swae Lee de Rae Sremmurd, a rompu son silence à la mort de son ex-mari, Floyd Walker, un homme qui a élevé le duo musical. Leur demi-frère, Jamil Ali Sullivan, connu sous le nom de Michael, a été “détenu psychologiquement” après la mort de Floyd puis “libéré d’un établissement de soins psychologiques local et immédiatement arrêté pour meurtre”, a déclaré Tupelo PD à People.

S’adressant à la publication, Bernadette a déclaré que Michael avait reçu un diagnostic de trouble schizo-affectif et avait une relation compliquée avec Floyd. L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête pour homicide. Elle a expliqué qu’il était agressif quand il ne prenait pas ses médicaments et qu’il avait auparavant eu des altercations physiques avec elle-même et son fiancé. “Il a dit que quand il a pris le médicament, cela a aidé. Il a dit qu’il n’aimait pas prendre le médicament parce qu’il le rendait somnolent”, a-t-elle dit. “C’est une personne très sociale et il aime la musique quand il prend ses médicaments.”

“Je ne vais pas dire que,” Quelque chose comme ça était inattendu “”, a déclaré Walker. “Bien sûr, même si ce n’était pas inattendu, vous ne vous y attendez toujours pas. Il m’a menacé plusieurs fois. ça aurait pu être moi. Il a tiré plusieurs fois avec des fusils.

Elle a également parlé de Swae et de Slim Jxmmi, expliquant que les deux étaient en deuil en privé. “Cela fait quelques jours et tout le monde essaie de leur donner de l’espace et de les laisser gérer ce qui s’est passé”, a-t-elle dit. “C’est toujours incroyable. Ils font des arrangements funéraires et tout. Ils sont cassés mais ils doivent continuer parce qu’évidemment ils ont encore des obligations. Ils s’en occupent du mieux qu’ils peuvent. »

Bien que bouleversée par la situation, elle a expliqué comment ceci est un exemple de la façon dont le système de santé mentale a échoué, elle et beaucoup d’autres Américains.

“Il y avait tellement de drapeaux rouges. Même avant de le renvoyer à Tupelo, Michael avait été hospitalisé plus d’une fois cette année et chaque fois qu’ils l’ont mis dans un établissement, ils l’ont gardé pendant environ deux semaines. Ils ne l’ont pas vraiment fait quoi que ce soit pour lui, ils l’ont juste gardé, comme garder des enfants “, a-t-elle expliqué.

Lisez l’intégralité de son interview ici.

