La maman de Zack Gottsagen défend Shia LaBeouf contre l’accusation des Oscars 2020

La semaine dernière, les Oscars ont vu une mini-controverse très stupide sur le net après le duo The Peanut Butter Falcon Shia LaBeouf et Zack Gottsagen ont remis le prix du meilleur court métrage en direct. Leur apparence était remarquable car elle a fait de Gottsagen la première personne atteinte du syndrome de Down à présenter un Oscar.

Bien sûr, l’amitié de LaBeouf et Gottsagen a été évidente à la fois dans le film et sur la tournée de presse, jusqu’à ce qu’ils passent du temps à poser ensemble pour des photos sur le tapis rouge juste avant l’événement. Mais quand ils ont remis le prix ensemble, certains se sont opposés à ce que LaBeouf semble rire de la livraison de Gottsagen. Les gens se sont précipités sur les médias sociaux, affirmant que les chiites «se moquaient littéralement de l’enfant ayant des besoins spéciaux» (Gottsagen a 34 ans, en passant), que ce qu’il a fait était «désagréable» et qu’il devrait maintenant être officiellement annulé, parmi de nombreux autres choses.

La mère de Gottsagen, Shelley, est maintenant intervenue pour défendre LaBeouf. Dans une interview avec Too Fab, elle a déclaré ce qui suit:

«Shia est juste merveilleux, tu sais? Nous l’aimons vraiment. En fait, je pense qu’ils souriaient parce qu’il était difficile de faire ouvrir l’enveloppe. Leur amitié est vraiment, vraiment belle… Cela m’a bouleversé quand j’ai pensé que quelqu’un pensait que les chiites auraient pu avoir une sorte d’attitude négative parce qu’il n’était rien, rien, rien que du soutien. »

Alors, voilà les guerriers du clavier. Dans votre hâte de défendre quelqu’un qui est tout à fait capable de parler pour lui-même, vous avez bouleversé sa maman. Bon travail.

Shelley Gottsagen a ensuite expliqué comment Shia LaBeouf et Gottsagen ont également travaillé ensemble tout au long de la production du film, en disant:

“Ils s’aiment [and] vraiment s’encourager. Shia a été très favorable à Zack en tant qu’acteur, son professionnalisme. [He] a fait beaucoup pour la promotion du film, vous savez, ce que Shia ne fait pas toujours – ce n’est pas vraiment son truc, mais il l’a fait pour Zack. “

Il est rare de trouver une véritable histoire de bien-être dans le monde peu profond et tranchant d’Hollywood, mais bon sang, l’amitié entre LaBeouf et Gottsagen est un rare rayon de lumière et je vais m’en tenir. Et, dans un rappel perpétuel, vous devriez certainement consulter The Peanut Butter Falcon. Il y a une raison pour laquelle il se situe à 96% sur Rotten Tomatoes.