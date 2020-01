La maman d’Orlando Brown dit que son “manque d’attention” est la raison pour laquelle il est “à la traîne”

Elle ne blâme pas son comportement sur les drogues ou la maladie mentale.



Ce fut une course intéressante pour Orlando Brown au cours des dernières années. L’enfant star est bien connu pour ses rôles dans That’s So Raven et The Proud Family, mais ses luttes contre les dépendances en tant qu’adulte ont occupé une place centrale dans sa carrière. Il a partagé avec le Dr Phil que ses problèmes de dépendance l’ont amené à toucher le fond, mais Brown a affirmé qu’il était maintenant propre et en convalescence.

Malgré cela, les bouffonneries récentes du rappeur ont été une source de préoccupation pour le public. Il y a eu des messages étranges sur ses pages de médias sociaux, mais mercredi 22 janvier, une vidéo de Worldstar a montré que Brown portait des accusations folles contre Nick Cannon. “Tu veux que je raconte à tout le monde? Tu veux que je dise à tout le monde ce qui s’est passé?” Demanda Brown. “Nick, je t’ai laissé sucer mon d * ck. D’accord? D’accord, je l’ai dit. J’ai laissé Nick sucer mon d * ck. Et j’ai bien aimé, c’était bien. Nick, tu as sucé mon d * ck. Mais tout le monde sait vous l’avez fait en tant que femme. “

Le commentaire public a été écrasant, et même Cannon s’est présenté pour offrir des prières pour Brown. Maintenant, la mère du fils de Brown s’est présentée pour partager ses réflexions sur son comportement. “J’ai travaillé à Hollywood pendant longtemps. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, et j’ai vu et entendu beaucoup de conneries”, a-t-elle déclaré. “Mais cette merde ici? Je suis tellement surpris d’entendre même les gens, les gens d’Hollywood comme, bruh quoi? Vous devez tout faire tomber. Ce ne sont pas seulement les drogues, la maladie mentale façon que vous voyez. C’est l’attention. C’est le manque d’attention. “

Omena a ajouté que Brown dit ces choses bizarres pour “la valeur de choc, pour la réaction, pour la réponse.” Elle ne pense pas qu’il soit juste que lorsque Brown se comporte, le public commence à dénigrer sa famille et ses amis comme s’ils n’étaient pas là pour lui tout en blâmant Hollywood pour ses problèmes. “Arrête ça! Ce n’est pas Hollywood”, a poursuivi Omena. “Il fait cette merde depuis l’après-spectacle, bien après la série. Donc, vous ne pouvez pas blâmer Hollywood parce qu’il n’y avait pas d’Hollywood entre lui quittant la série et faisant la merde folle. Où? Vous voulez dire que c’est le manque d’Hollywood dans sa vie. C’est le manque de vrais contrats. C’est le manque de gens qui achètent réellement la musique qu’il sort et c’est bon. Alors maintenant, il cherche les stars et vous voulez tous atteindre la famille. “

Regardez la réponse complète d’Omena aux bouffonneries d’Orlando Brown ci-dessous et découvrez pourquoi elle dit qu’il “traîne hors du désespoir”. Vous pouvez également lire sa légende où elle dit à tout le monde de soutenir ses projets.

