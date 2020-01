La maman présumée de Future partage la mise à jour de son bébé au milieu d’une réclamation pour troubles mentaux

Il a récemment exigé qu’elle reçoive une évaluation psychologique.



Eliza Reign, qui prétend avoir été imprégnée de Future, a partagé une mise à jour sur la fille présumée du rappeur suite à ses demandes d’Eliza pour obtenir une évaluation de sa santé mentale. Les deux se sont battus en justice pour la paternité présumée de Future de Reign Wilburn, qui porte même le nom de famille légal de Future. Le dernier développement de l’affaire est survenu lorsque Future a exigé qu’Eliza reçoive une «évaluation psychologique et de santé mentale», car il allègue qu’elle a des antécédents d’incidents violents et qu’il craint pour sa sécurité.

Eliza n’a pas directement répondu à ses affirmations sur sa stabilité mentale, mais a plutôt publié une photo sur Instagram qui disait: “La capacité de faire du FOUL sh * t & play VICTIM est une forme de MALADIE MENTALE.” Elle a ensuite partagé une photo de Reign sur son histoire Instagram, écrivant dans la légende que le bébé “ne se sent pas trop bien”. Eliza a lancé son dossier contre Future l’année dernière lorsqu’elle a poursuivi le rappeur pour paternité, pension alimentaire pour enfants et garde. Future a riposté contre ses affirmations, tentant de la faire taire avec un bâillon et l’accusant d’avoir tenté intentionnellement de tomber enceinte par un homme riche afin de lui voler de l’argent. Il pense que son objectif est de l’embarrasser et de le harceler publiquement. Cependant, il n’a pas nié avoir engendré l’enfant.

