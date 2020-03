La maman présumée du futur bébé prétend qu’il essaie de la mettre en faillite

La maman présumée du futur bébé Eliza Reign est toujours sur son cou devant le tribunal.



Future et son drame sur la maman de bébé continuent alors qu’Eliza Reign, une femme qui prétend que le rappeur est le père de sa fille de 11 mois, l’accuse d’avoir tenté de la conduire jusqu’à son échec. Selon The Blast, Reign a déposé des documents judiciaires exigeant que son procès contre elle soit rejeté devant le tribunal.

JP Yim / .

Comme vous l’avez entendu, Reign avait précédemment déposé une plainte de paternité contre le rappeur qui avait ensuite déposé sa propre plainte contre elle dans le but de l’empêcher de parler en public de son nom. Mais la dernière réponse de Reign à son différend affirme non seulement qu’elle était son “amante” depuis des années, mais elle allègue également qu’il a essayé de la faire faire faillite.

“La défenderesse est l’ancienne amante du demandeur depuis plusieurs années, et aussi la mère de sa fille de 11 mois, RW”, lit-on dans la réponse avant de décrire l’avenir d’essayer “d’intimider, de harceler et de vider financièrement la mère ici afin qu’elle rejettera ou acceptera un règlement défavorable dans la procédure de paternité actuellement pendante devant le «tribunal de la famille».

Elle ajoute: “Au contraire, ses relations sexuelles avec 7 autres femmes avec lesquelles il a engendré des enfants sont toutes documentées et largement rapportées sur Internet et discutées sur les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi il penserait que celle-ci serait différente. “

Elle veut que l’affaire soit jetée et que le rappeur paie ses honoraires d’avocat.

