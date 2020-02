La maman présumée du futur veut qu’un juge impose un test d’ADN

Future et Eliza Reign sont toujours là.



La petite mère présumée de Future, Eliza Reign, qui est absolument certaine que le rappeur est le père de sa fille, demande maintenant à un juge de forcer Future à passer un test d’ADN pour prouver qu’il est réel. Comme nous l’avons signalé, le duo va et vient les uns avec les autres depuis un certain temps. “À la fin de la journée, je suis resté silencieux pendant des mois. Je suis resté silencieux. Personne n’a entendu quelque chose de putain. Comme, je suis humain. Il est humain. [Cindy’s] humain “, a dit Eliza précédemment.” Nous n’allons pas lui enlever … Ce que mon truc est et ce que j’essaie de faire est: je ne donne pas af * ck qui le f * ck vous sont. À la fin de la journée, prenez vos responsabilités. “

Selon The Blast, Eliza a maintenant déposé une requête pour qu’un test de paternité soit complété avec sa lutte pour la garde et la pension alimentaire pour enfants. Après le dépôt, la publication détaille comment Future s’est précipité au tribunal pour demander un bâillon pour empêcher Eliza de partager des détails personnels sur leur aventure et des détails privés sur leur vie sexuelle.

Future a précédemment affirmé qu’Eliza était folle de problèmes de santé mentale et qu’elle se comportait sur la base de l’obsession. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que plus de détails surviendront.

