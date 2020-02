La manière intelligente dont Disney pourrait sortir avec la sortie d’un film Marvel coté R

Les fans de Deadpool se sont efforcés de savoir si Deadpool 3 sera toujours classé R parce qu’il y a un sentiment que le contenu classé R n’est plus autorisé avec Disney. Deadpool et d’autres films dans la sphère X-Men étaient sortis via 20th Century Fox, dont Disney est désormais propriétaire. Cependant, cela ne signifie pas que Deadpool ne peut plus larguer de bombes F et déverser des gallons de sang. Il peut toujours – le film n’aura tout simplement pas de grand château devant lui.

Comment les films Fox sont devenus des films Disney

Pendant longtemps, Disney n’était pas dans le domaine des super-héros. Lorsque les films de super-héros sont devenus omniprésents vers 2000, le studio à l’avant-garde était 20th Century Fox, qui avait les droits sur les personnages X-Men.

Plus tard, Fox a également sorti les films Fantastic Four, avec Deadpool à la fin du jeu. Ces films avaient le logo Marvel à l’avant, mais ils n’ont pas été réalisés par Marvel Studios.

Cette division, dirigée par Kevin Feige, a commencé en 2008 avec Iron Man, Disney ayant acquis Marvel en 2009 pour 4 milliards de dollars. Cependant, Fox a continué à sortir les films liés à X-Men comme Logan et la regrettable tentative de redémarrage de Fantastic Four.

Puis, dans un film qui a stupéfié Hollywood. Disney a acheté 20th Century Fox pour 71 milliards de dollars, éliminant effectivement l’un de ses concurrents. Les fans ont applaudi en pensant: “Oui, maintenant les X-Men peuvent être dans l’univers cinématographique Marvel!” Mais ils s’inquiétaient aussi, “Oh non, Deadpool ne peut pas avoir une cote R avec le nom Disney!”

Comment «Deadpool 3» peut toujours être évalué R

C’est tout: Deadpool 3 sera toujours publié par la société Disney, mais pas sous le nom spécifique de Disney. Selon ., la théorie veut que Disney publie Deadpool 3 et tout autre matériel classé R sous la nouvelle bannière du 20e siècle. Il n’aura plus le nom Fox dessus. Disney a annoncé en janvier qu’il abandonnerait le nom de Fox mais conserverait la partie du 20e siècle.

Comme l’a expliqué l’écrivain de Deadpool Rhett Reese à .: «Absolument, parce que je ne pense pas que ce sera sous la bannière Disney. Je ne pense pas que lorsque vous irez à Deadpool 3, il y aura un château magique qui apparaîtra. Je pense que ça va être sous la bannière Fox, alors oui. “

Disney ne met son logo de château que sur les films qu’il considère comme des plats familiaux. Bien que la plupart des gens sachent que Disney possède Marvel et Star Wars, le château de Disney n’est pas sur ces films et vous ne verrez même pas le nom de Disney à moins de regarder attentivement les crédits. Ce sera la même chose avec Deadpool, seulement avec le logo du 20e siècle.

Disney a publié de nombreux films classés R

Le nom même de Disney porte toujours des connotations de famille et de santé. Il a fallu environ 20 ans après la mort de Walt Disney en 1966 pour que la société aille au-delà du «plaisir pour toute la famille».

Une fois qu’ils l’ont fait, ils ont formé une division appelée Touchstone Pictures qui a commencé à publier des plats plus adultes et plus torrides comme Down and Out à Beverly Hills, Ruthless People et Pretty Woman. Disney a créé une autre division appelée Hollywood Pictures qui a également sorti des films cotés R.

Maintenant, c’est juste une question de quand Deadpool 3 apparaîtra réellement. Ce sera probablement 2022 au plus tôt car Marvel / Disney ont déjà annoncé leur liste jusqu’à la fin de 2021.

Quoi qu’il en soit, les deux grands patrons concernés, Feige de Marvel et Bob Iger, le chef de Disney, veulent que Deadpool continue, car il y a certainement plus d’argent à gagner. Disney peut éviter les notations R, mais pas la possibilité de faire plus de bénéfices.