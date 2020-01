La manière originale dont Pilar Rubio a annoncé dans ‘El hormiguero’ qu’elle était enceinte pour la quatrième fois

Quand ‘El hormiguero’ a annoncé que ce lundi 20 janvier, l’invité vedette allait être la célèbre chanteuse internationale Bonnie Tayler personne ne pouvait imaginer que le véritable protagoniste de la nuit allait être Pilar Rubio, l’un des collaborateurs vedettes du format. Après une longue interview de Pablo Motos à la chanteuse, Rubio est apparu sur le tournage de l’espace 7yAction pour jouer dans sa section mais cette fois, il est venu faire l’annonce de quelque chose de très spécial pour elle et sa famille, une annonce Quoi Il est devenu le véritable protagoniste de la chronique sociale aujourd’hui dans notre pays.

Pilar Rubio dans «La fourmilière»

Rubio est entré totalement dans le programme peint en blanc et avec un singe également de cette couleur. “Pardonnez-moi de ne pas vous avoir embrassé, je ne vais généralement pas comme ça”, a déclaré le présentateur à Motos et à son invité, qui n’a pas hésité à plaisanter qu’elle ressemblait à un chouchou d’El Retino. C’est alors que Cela expliquait que cette fois, nous allions vivre une expérience de cartographie vidéo unique. Une série d’images allait y être projetée dans laquelle devait être rendu un bel et émouvant hommage à la vie. “Nous parlerons également de l’évolution, de la vie et de l’avenir”, a-t-il ajouté.

La belle annonce de Pilar Rubio

C’est alors que l’éclairage s’est éteint et des images ont commencé à apparaître sur son corps. Ce que nous attendions peu, c’est l’image finale qui est apparue sur son ventre: un bébé. Ainsi, après un spectacle visuel surprenant, Rubio a voulu annoncer de la manière la plus inattendue et la plus belle possible ce qu’il vit: il attend son quatrième bébé. “Êtes-vous enceinte?”, A demandé Pablo Motos, ce que le Madrid n’a pas hésité à confirmer. “C’est un temps très court, je n’atteins même pas trois mois”Rubio a expliqué, en précisant qu’il ne connaissait toujours pas le sexe du bébé et que pour l’instant il ne quitterait pas l’espace car aujourd’hui il va parfaitement bien, afin qu’il puisse continuer sa vie professionnelle sans problème.

“Allez-vous arrêter Sergio Ramos et vous?”, A plaisanté le présentateur, et c’est déjà le quatrième enfant du couple.. Pilar Rubio n’a pas hésité à rire de la blague de son partenaire et en a également profité pour lui demander conseil sur le nom de son futur bébé. “Je veux que vous me donniez des idées sur les réseaux sociaux, des noms de garçons et de filles”, a déclaré Rubio au public. La présentatrice a ainsi réglé les rumeurs qui avaient été générées dans les médias concernant la chronique sociale, en particulier après l’avoir vue lundi et son mari Sergio Ramos entrer dans un hôpital. De cette façon, Rubio a préféré être celle qui lui a donné des nouvelles et a voulu le faire dans l’espace où elle collabore.

