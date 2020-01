La manière sournoise Victoria Beckham rend ses lèvres plus pleines

Que vous soyez fan des Spice Girls, que vous connaissiez tous les amis célèbres du prince Harry et du prince William, ou que vous baviez avec son mari David Beckham, vous savez probablement qui est Victoria Beckham. Elle est célèbre à part entière, et cette dame de Londres a beaucoup à offrir.

La dernière de ses nouvelles? Ses lèvres. Plus précisément, la chanteuse devenue créatrice de mode a récemment lancé sa propre ligne de beauté et a révélé son meilleur hack pour des lèvres plus pulpeuses.

Les lèvres de Victoria Beckham ne sont pas la seule chose célèbre à son sujet

Alors que ses lèvres sont la dernière chose à faire la une, Beckham est plus qu’un joli visage. C’est une icône de la mode dont le style fait la une des journaux, et elle a même sa propre ligne de vêtements. Elle travaille dur et garde son corps incroyablement tonique, et elle vient de sortir avec une nouvelle ligne de beauté.

Elle défend également des sujets tels que la sensibilisation au sida, ayant voyagé en Afrique pour sensibiliser le public. Bien sûr, elle est surtout connue pour ses jours en tant que Posh Spice, un cinquième du groupe pop à succès, les Spice Girls.

Beckham est également maman de quatre enfants, ce qui est un travail à plein temps à part entière, avec l’autre célèbre Beckham: son mari David. Ils sont mariés depuis 20 ans et continuent d’être des rois d’Hollywood.

Quel est le truc de Victoria Beckham pour ses lèvres?

Récemment, Victoria Beckham a publié une vidéo sur ses médias sociaux, la montrant avec un ami maquilleur faisant un tutoriel de maquillage de Noël. Elle y donne des conseils sur le maquillage, que vous pouvez honnêtement trouver n’importe où, sans peut-être son accent cool.

Mais, une astuce qu’elle donne est ce qui fait parler les gens. Ses conseils commencent par l’idée qu’elle applique sa teinte à lèvres sur une lèvre sèche pour une meilleure précision. Ensuite, elle prend sa doublure définitive et commence à remplir ses lèvres, déclarant qu’elle contourne également l’extérieur de la lèvre, pas seulement l’intérieur. Cette technique de recouvrir vos lèvres est à la mode dans l’industrie de la beauté.

Son conseil révolutionnaire? Quand elle donne à l’arc de sa lèvre une belle forme définie, elle continue à tracer une ligne droite à travers elle, perfectionnant un look encore plus complet. La bonne nouvelle est que vous pouvez également obtenir son look, car vous pouvez utiliser ses produits exacts.

Mettez la main sur la nouvelle ligne beauté de Victoria Beckham

Victoria Beckham | Jeff Spicer / BFC / . pour BFC

En plus de tout ce qu’elle a fait pour elle, Beckham vient de lancer une nouvelle ligne de beauté, Victoria Beckham Beauty, avec les outils dont vous aurez besoin pour imiter son apparence de lèvre. Elle croit aux produits de maquillage et de soins de la peau propres, durables et sans cruauté et propose les deux sur son site Web.

Ses produits sont même livrés dans des sachets réutilisables et sont fabriqués et expédiés avec un impact minimal sur l’environnement. Vous pouvez également trouver des informations sur son site sur le recyclage des produits d’une manière respectueuse de l’environnement.

Beckham est un grand partisan du look smoky eye et propose des essentiels décadents pour créer le look parfait. Si vous cherchez à recréer son look smoky eye, vous voudrez acheter la Smoky Eye Brick, Lid Luster et Satin Kajal Liner.

La bonne nouvelle est que son prix est comparable à celui des autres lignes de beauté haut de gamme, de sorte qu’il ne fera pas complètement sauter la banque. Il n’est vendu que sur son site Web, alors assurez-vous de le vérifier, car maintenant, vous pouvez garder votre visage propre et beau à la manière de Beckham.

Elle a aussi des parfums et des produits de bien-être dans les livres. Beckham a dit qu’elle avait créé cette ligne parce qu’elle voulait prendre soin des femmes à l’intérieur comme à l’extérieur.