La marionnette Baby Yoda aurait coûté 5 millions de dollars

Baby Yoda était l’une des meilleures choses que 2019 nous a laissées et l’un des personnages qui nous ont volé le cœur. Mais oui, toute sa tendresse et son charme n’étaient pas du tout bon marché. En fait, l’acteur Adam Pally, qui joue le rôle de soldat éclaireur dans The Mandalorian, a déclaré qu’il avait accidentellement frappé la marionnette de Baby Yoda et Jon Favreau, directeur de la série, lui a dit que le petit garçon avait coûté 5 millions de dollars.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur Adam Pally a déclaré que lors du tournage du dernier chapitre de The Mandalorian il a frappé la petite marionnette de Baby Yoda par accident très fort. Et Jon Favreau n’aimait pas du tout son insouciance.

Je me souviens du premier coup que j’ai fait quand je l’ai touché. Ils ont dit «coupe!» Et Jon, qui regardait sur un écran depuis son bureau, est sorti et a dit: «Je veux juste que tu saches qu’il est le héros Yoda [el que usamos para acercamientos] et cela a coûté environ 5 millions. Donc, même si je veux que vous le frappiez, je veux aussi que vous le sachiez. »Parce que je pense que je l’ai frappé, et j’ai échoué dans les trois coups suivants parce que j’étais très nerveux.

Pally a également raconté son expérience de travail avec le petit et cher Baby Yoda:

Je dois dire la vérité, et c’est que Baby Yoda est une diva. Il vapote toujours.

Il est plus que certain que nous continuerons à voir Baby Yoda dans la deuxième saison de The Mandalorian, mais si vous êtes très impatient, vous pouvez jeter un œil au Funko Pop du petit Yoda.

