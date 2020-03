La marque Russell Brand a le «cœur brisé» après avoir appris la grossesse de Katy Perry

Marque Russell, Katy Perry

L’acteur britannique s’est marié en 2010 avec Perry, qui aurait demandé le divorce par SMS.

Russell Brand a déclaré qu’il se sentait “le cœur brisé” après que son ex-femme Katy Perry ait confirmé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La chanteuse a annoncé officiellement qu’elle et son fiancé Orlando Bloom attendaient un bébé ensemble, et Katy a également présenté son ventre de bébé dans le clip de son dernier single, Never Worn White.

Après cette nouvelle, Russell a admis avoir “guéri d’un cœur brisé” dans une vidéo qu’il a partagée sur son Instagram.

“C’est une terrible révélation de savoir que vous avez investi votre bien-être dans une autre personne et que la vie ne s’est pas déroulée comme vous le vouliez”, a commencé le comédien.

«J’ai vécu l’angoisse presque toute ma vie. Quand je pense maintenant, parce que j’ai maintenant la quarantaine, je peux donc regarder en arrière dans l’angoisse quand j’avais 15 ans, l’angoisse quand j’avais 12 ans, l’angoisse quand j’avais 11 ans, l’angoisse dans la vingtaine et la trentaine, déjà Vous savez comment jusqu’à ce que je me marie, ils m’ont brisé le cœur encore et encore. »

Russell, qui est marié à la blogueuse Laura Gallacher, a admis qu’une partie de la raison pour laquelle il était si habitué à avoir le cœur brisé était due à ses formes de promiscuité dans sa jeunesse et au fait qu’il tomberait amoureux de gens assez facilité

Il a poursuivi: “Je suppose que quand je pense au mot chagrin, j’imagine que c’est une sorte d’expérience temporelle qui est due à une projection illusoire des sentiments spirituels”

Et l’homme de 44 ans a également suggéré à ses fans qu’ils continueraient à souffrir du cœur à moins qu’ils “ne modifient leurs habitudes et leurs habitudes”.

Russell était auparavant marié à Katy Perry, après s’être rencontré aux MTV Video Music Awards 2009.

Plus tard, le couple s’est fiancé le soir de la même année et s’est marié lors d’une cérémonie hindoue au Rajasthan, en Inde, en octobre 2010.

Cependant, fin 2011, Russell a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables, et le divorce a pris fin l’année suivante.

Il a été dit que le comédien britannique avait informé Katy de ses intentions de divorce dans un message texte, et que les deux ne se sont pas parlé depuis.