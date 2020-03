La matrice 4 de Keanu Reeves pourrait être repoussée en raison du coronavirus

La date de sortie de The Matrix 4 de Keanu Reeves pourrait être repoussée en raison de l’arrêt de la production dû au coronavirus.

À la mi-mars, le coronavirus était devenu un problème suffisamment grave pour que les studios commencent à suspendre ou à reporter la production sur plusieurs projets. Parmi les nombreux projets touchés par la pandémie, citons The Matrix 4 de Keanu Reeves, qui a arrêté la production par mesure de précaution pour réduire le risque d’exposer les acteurs et l’équipage au coronavirus.

Le tournage de The Matrix 4 venait de s’achever à San Francisco et le film de Keanu Reeves devait se déplacer à Berlin, en Allemagne, avant que le coronavirus n’oblige la production à s’arrêter. Maintenant, Variety rapporte que même s’il est encore possible que le film atteigne sa date de sortie prévue le 21 mai 2021, il est plus probable que le film de Keanu Reeves soit repoussé.

Le rapport de Variety note que, alors que la plupart des studios informeraient leurs représentants et leurs talents que ces projets bloqués ne reprendraient qu’à la mi-mai, au plus tôt, cela pourrait être une attente «trop optimiste». Cela est dû au fait que, pour l’instant, la pandémie de coronavirus ne devrait pas atteindre son apogée dans les principaux lieux de tournage comme New York avant la fin avril.

La matrice et ses deux suites ont collectivement gagné un total de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont représenté Neo et Trinity, respectivement, dans les trois chapitres de la série de films Matrix, chacun étant réalisé par Lana et Lilly Wachowski.

Réalisée par Lana Wachowski à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, The Matrix 4 stars Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell et Brian J. Smith.

La sortie de Matrix 4 est actuellement prévue dans les salles le 21 mai 2021.

Source: Variété