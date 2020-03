La mauvaise boisson de María Llapart (‘Al Rojo Rojo’) lors de la manifestation Jusapol: “Que je suis journaliste, hôte!”

Le mardi 3 mars, le Manifestation du syndicat de la police et de la garde civile (Jusapol) devant le Congrès des députés de demander la péréquation des salaires avec le reste des forces et des forces de sécurité de l’État autonome et municipales, comme l’Ertzaintza et les Mossos d’Esquadra. La manifestation a atteint des moments de haute tension et les journalistes qui étaient là pour couvrir les informations étaient vraiment débordés.

María Llapart, journaliste à laSexta, saisit la main de son partenaire

María Llapart, journaliste pour LaSexta et «Al rojo vivo», a expérimenté à la première personne ce que signifie être pris entre les manifestants, qui la laisse à peine avancer pour sortir du tumulte. De la série, Antonio García Ferreras a examiné les images avec inquiétude pour son partenaire: “Ce sont des forces anti-émeute contenant leurs partenaires“, a-t-il commenté pour souligner la situation compliquée. Llapart a tenté de faire une brèche jusqu’à ce qu’il puisse sortir de l’agglomération.

Désespéré de sortir de là, le journaliste a commencé à crier: “Que je suis journaliste, animateur, que je suis journaliste!“s’exclama-t-elle accablée. La caméra pourrait tendre la main pour l’aider de l’extérieur, grâce à laquelle il a finalement pu s’éloigner du cordon de police. “Elle est journaliste et de laSexta. María Llapart”, a souligné Ferreras après avoir regardé la vidéo en entier. “Ils demandent la péréquation des salaires, ce qui me semble juste, ils ont droit”, a conclu le présentateur.

Ce n’était pas le seul

Le journaliste «Public Mirror», Teo Ibernón, a également vécu une situation similaire mais sans arriver à être entouré de manifestants. Il était en vie lorsque le cordon de police s’est rompu et il a dû commencer à courir pour ne pas rester au milieu. Les mains et le microphone levésIl devait éviter de pousser pour faire une bosselure. Une situation inattendue qui a surpris ces deux journalistes.

.