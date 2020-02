La médecine cubaine a déjà guéri 1500 patients atteints de coronavirus

Alors que le coronavirus continue de recevoir des victimes et de se propager dans différentes parties du monde, en Chine, ils ont déjà trouvé un médicament pour le combattre et même, Il a déjà réussi à soigner plus de 1 500 patients infectés. Il s’agit de l’interféron alfa 2B (IFNrec), un antiviral biotechnologique cubain qui a commencé sa production depuis le 25 janvier dernier dans l’usine sino-cubaine de ChangHeber, située à Changchun, dans la province du Jilin.

Jusqu’au moment, l’épidémie de coronavirus a déjà tué 722 personnes, tandis que certains 34 mille 546 patients ont été infectés en Chine. Cependant, l’IFNrec, qui n’est que l’un des 30 médicaments que la Commission nationale de la santé chinoise a choisi pour soigner cette affection respiratoire – qui se transmet de personne à personne – a déjà commencé à porter ses fruits.

Comme il l’a expliqué à la télévision cubaine, le conseiller scientifique et commercial du président de BioCubaFarma, Luis Herrera Martínez, la sélection de l’IFNrec pour lutter contre la propagation du coronavirus, était due à l’efficacité qu’il avait précédemment montrée contre des virus aux caractéristiques similaires.

“Il a l’avantage que dans des situations comme celles-ci, il s’agit d’un mécanisme de protection, son utilisation empêche les patients ayant la possibilité d’aggraver et de compliquer d’atteindre ce stade, et finalement de mourir », a déclaré Herrera Martínez.

IFNrec est également utilisé pour traiter les infections à VIH, la papillomatose respiratoire récurrente (générée par le papillome humain), les condylomes accumulés et les hépatites de types B et C. Il est également efficace dans les traitements contre le cancer.

Le médicament est le produit d’un transfert de technologie vers la province du Jilin, où le médicament est fabriqué en utilisant la technologie cubaine.

