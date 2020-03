La meilleure horreur adaptée aux enfants que vous pouvez diffuser à la maison dès maintenant

L’une des meilleures choses à propos de l’horreur est qu’elle englobe tout; il y a un film pour chaque âge, sujet et phobie. Étant donné que le monde se tourne plus que jamais vers le streaming, il semble juste de présenter également des offres pour les plus jeunes fans d’horreur. Après tout, tout le monde a droit à une bonne frayeur.

Que ce soit pour organiser un guide de visionnement pour le monstre en herbe ou une soirée cinéma en famille, ces excellents titres – à la fois des films et de la télévision – offrent d’excellentes options d’horreur adaptées aux enfants.

«Contes du Cryptkeeper» – Tubi

La série d’anthologies bien-aimée Tales From the Crypt est peut-être beaucoup trop développée pour les enfants, mais cette version animée a été conçue sur mesure pour que les enfants tombent la tête pour le Cryptkeeper. John Kassir prête à nouveau sa voix à l’hôte d’horreur emblématique, mais ce dessin animé fait également de la place pour les personnages originaux de la bande dessinée EC The Old Witch et The Vault Keeper pour s’amuser. Les trois saisons sont disponibles sur Tubi, permettant aux jeunes et aux jeunes de cœur de s’énerver à travers les monstres, le chaos et les jeux de mots.

«Toxic Crusaders» – Prime Video

C’est Troma pour les enfants! Il n’y a aucun moyen que la série de films Toxic Avenger soit adaptée à l’âge, mais cette série animée nettoie l’acte de Toxie, le transformant en citoyen modèle et super-héros de Tromaville. Il fait équipe avec d’autres mutants gentils pour affronter des méchants destructeurs de l’environnement. Pensez à Captain Planet, mais avec le monstre bizarre à l’esprit. L’ensemble de la série de 13 épisodes est disponible sur Prime Video.

Scooby-Doo sur Zombie Island – Netflix

Tout Scooby-Doo crée une horreur parfaite pour la passerelle, et il y a au moins trois options sur Netflix. Commencez par Zombie Island, un court métrage avec une durée d’exécution d’une heure et seize minutes. L’intrigue voit le gang de Mystery, Inc. se réunir après un certain temps à part pour enquêter sur l’île de Moonscar. Contrairement à une grande partie de cette franchise, le groupe rencontre des êtres surnaturels, pas des gens en costumes. C’est la recette parfaite pour l’acclimatation des monstres.

Monster House – Netflix

Situé au cours de l’Halloween, un quartier est terrorisé par une maison hantée sensible qui mange des gens. Trois amis pré-adolescents découvrent la vérité sur la maison et son propriétaire grincheux M. Nebbercracker (Steve Buscemi). C’est une fonctionnalité d’Amblin pleine d’atmosphère effrayante d’Halloween. De plus, il est également co-écrit par Rob Schrab (Creepshow TV) et réalisé par Gil Kenan, co-scénariste de Ghostbusters: Afterlife. Ce qui signifie, une excellente visualisation que les enfants et les adultes peuvent apprécier.

Petits monstres – Netflix

Pour ceux qui ont grandi avec ce film monstre adapté aux enfants, il était difficile de ne pas être jaloux de Brian de Fred Savage alors qu’il naviguait dans le monde secret des monstres qui s’ouvraient chaque nuit sous son lit. De jouer des farces sur l’intimidateur de l’école avec l’aide de son copain de monstre ou même de jouer au baseball, Little Monsters fait ressembler les créatures de la nuit à une explosion. Ce n’était pas seulement du plaisir et des jeux, et le film n’a pas peur de devenir effrayant pendant l’apogée.

Ne regardez pas sous le lit – Disney +

En parlant de faire des copains avec des boogeymen qui jouent à la farce, cet original de Disney présente un regard différent sur le concept. Lorsque Frances se retrouve le bouc émissaire d’une série de farces, elle finit par demander l’aide de son ami imaginaire Larry Houdini. Trouver le coupable derrière les farces donne des trucs fantasmagoriques, mais le pauvre Larry se transforme en boogeyman. L’imagerie et certains moments surnaturels rendent celui-ci beaucoup plus effrayant que ce à quoi vous vous attendez du tarif Disney.

Le chaudron noir – Disney +

D’accord, appelons la terreur. Bien sûr, The Black Cauldron est un film fantastique de PG Disney, mais l’armée de guerriers morts-vivants «Cauldron Born» est un pur carburant de cauchemar. Le roi cornu aussi. Naturellement, étant un film Disney, la fin est heureuse, et le pouvoir de l’amitié s’avère essentiel pour garder le mal à distance. En d’autres termes, c’est toujours adapté aux enfants, mais pour l’enfant courageux. Disney peut-il s’attaquer à une action en direct contre le roi à cornes et l’armée des morts-vivants? S’il vous plaît?

Retour à Oz – Disney +

Le fantasme saigne beaucoup trop facilement dans l’horreur, et cette suite non officielle de The Wizard of Oz le prouve. Fairuza Balk incarne Dorothy Gale, toujours obsédée par son précédent voyage dans le monde magique d’Oz. À tel point que sa tante Em l’emmène suivre une thérapie par électrochocs. Heureusement, elle est retournée à Oz avant que cela ne se produise, mais ce n’est pas du tout la même qu’elle l’a laissé. Elle devra se faire de nouveaux amis et esquiver des princesses sans tête, des Wheelers énervants et un terrifiant Nome King pour le sauver. Sérieusement, c’est des trucs délicieusement dérangeants.

The Monster Squad – Prime Video

Un film d’horreur mettant en vedette un groupe de préadolescents affrontant les monstres classiques du film Universal est un must pour tout fan d’horreur en herbe. Pleine de citations mémorables, de la meilleure production de décors, d’effets de maquillage incroyables et de clins d’œil au genre que les adultes apprécieront, The Monster Squad est un pour les âges. L’amitié de Phoebe avec le monstre de Frankenstein laissera les enfants et les adultes en larmes, et des phrases comme “Wolfman a des nards!” restera à jamais dans votre mémoire. Les principaux films Universal Classic Monster ne sont pas disponibles en streaming (gratuitement), mais ils permettraient des suivis adaptés aux enfants après avoir regardé ce film formatif.

The Gate – Prime Video

Que se passe-t-il lorsque les enfants sont laissés seuls à la maison pendant le week-end pendant que les parents voyagent hors de la ville? Si vous êtes adolescent Al, vous organisez une fête. Si vous êtes le frère de Al, âgé de douze ans, Glen (un jeune Stephen Dorff), vous invitez votre meilleur ami Terry et lâchez accidentellement un groupe de démons de la taille d’une pinte d’un trou béant dans votre arrière-cour. Le death metal et un Dark Book qui exigent des sacrifices humains déclenchent beaucoup de problèmes démoniaques pour Glen et Terry. Des séquences intenses et un peu de gore léger, y compris un personnage poignardé dans les yeux et la main, constituent une introduction d’horreur digne. Pourtant, le lien de Glen avec sa sœur, Al, empêche les choses de devenir trop effrayantes et offre un joli contrepoids aux thèmes sataniques sous-jacents.