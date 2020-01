La meilleure série comme «Game of Thrones» sur Netflix en 2020

Vous ne pouvez pas attendre la saison 8 de Game of Thrones? Nous avons dressé une liste des meilleurs spectacles comme le populaire drame fantastique de HBO pour étancher votre soif jusqu’à sa sortie en avril 2019. Il est difficile de faire face à une centrale d’une émission comme GoT, mais certains de ces joyaux peuvent vous surprendre. Jetons un coup d’œil aux meilleures émissions sur Netflix à regarder avant la sortie de la saison 8 de Game of Thrones.

Qu’est-ce que nous aimons tant à propos de Game of Thrones? Est-ce les dragons, les marcheurs blancs et le fantasme épique de tout cela? Ou nos raisons sont-elles plus profondes que cela? S’agit-il de stratagèmes et de trahisons alors que les couteaux sont plongés profondément dans le dos d’amis et d’ennemis? La romance entre 2 amants croisés ou celle de l’amour interdit? Une guerre qui laisse le sol brûlé, les hommes mouraient dans la terre avec des femmes veuves et le chaos règne dans tout le pays? Les duels et combats entre de puissants guerriers qui combattent pour la loyauté, se battent pour la cupidité ou ceux qui se battent pour une cause plus grande que celle d’eux-mêmes? Franchement, c’est toutes ces choses et plus encore!

Bien sûr, Game of Thrones lui-même n’est pas diffusé sur Netflix et ne le sera pas de sitôt. Beaucoup des émissions ci-dessous ont les éléments de ce qui fait une excellente série comme celle de Game of Thrones. Mais ne tournez pas le nez tout de suite, plongez votre épée profondément dans les épisodes et frottez-les comme un roi. Mais attention, vous devrez utiliser votre bouclier pour vous défendre contre la douleur de la trahison, de l’amour et de la guerre.

Veuillez noter: La liste ci-dessous a été organisée de A à Z et non par note et provient de la bibliothèque Netflix US

The Witcher Netflix Original

Saisons sur Netflix: 1

Épisodes: 8

Régions en cours de diffusion: À l’échelle mondiale

Jeter: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring

IMDb: 8.5 / 10

Bien que Netflix et les créateurs de la série aient souhaité séparer Game of Thrones et The Witcher, les comparaisons sont infinies. Les deux sont basés sur d’énormes séries de romans et sont tous deux enracinés dans le genre fantastique.

La première saison a été énorme pour Netflix et donc directement comparable à Game of Thrones. La saison 2 de The Witcher est en route en 2021.

La parcelle

Après les livres, il raconte l’histoire de Geralt de Rivia, un chasseur de monstres à louer et comment son chemin se croise avec Yennefer, un mage et Ciri.

Frontier Netflix Original

Saisons sur Netflix: 3

Épisodes: 18

Régions en cours de diffusion: À l’échelle mondiale

Jeter: Jason Momoa, Landon Liboiron, Zoe Boyle, Jessica Matten, Michael Patric, Alun Armstrong

IMDB: 7.3 / 10

Bien que Frontier n’ait pas la même valeur de production ou la même grandeur que GoT, le drame historique canadien a gagné une base de fans très fidèle au cours des dernières années. Sans oublier que cela a aidé Jason Mamoa à passer d’un Kahl des Dothraki au roi de l’Atlantide. Au moment d’écrire ces lignes, la 3ème saison de Frontier venait juste de sortir, donc il y a plein de choses à faire.

La parcelle

L’Irlandais Michael Smyth se range accidentellement sur un bateau en direction du nouveau monde de l’Amérique. Après avoir été pris en voyage en Amérique, à son arrivée, Michael a la possibilité de gagner la liberté de son amant qu’il a laissé dans les îles britanniques s’il accepte d’espionner le marchand de fourrures hors la loi, Declan Harp. En acceptant cela, Michael se lance dans sa mission de trouver Harp. Harp lui-même a sa rancune contre les hommes qui ont embauché Michael. En recourant à des tactiques brutales, Harp est déterminé à briser l’emprise des sociétés de la baie d’Hudson sur le commerce des fourrures au Canada.

Knightfall

Saisons sur Netflix: 2

Épisodes: 20

Régions en cours de diffusion: USA, FRA, GER, ITA, POL, BEL, ARG, BRA, JPA, HGK + 12 Plus

Jeter: Simon Merrells, Nasser Memarzia, Tom Cullen, Jim Carter, Padraic Delaney, Julian Ovenden

IMDB: 6.6 / 10

La chaîne d’histoire a été la fin de beaucoup de mèmes et de blagues au fil des ans en raison de leur variété de documentaires. Alors que beaucoup de leurs émissions sont à désirer, des émissions comme Vikings et Knightfall redonnent au réseau un certain niveau de prestige.

La parcelle

Les Templiers étaient l’un des ordres militaires catholiques les plus puissants pendant les croisades, mais en 1306, l’organisation autrefois puissante a perdu la plupart de son pouvoir et de son influence. Après avoir perdu plusieurs de ses alliés, l’Ordre est désormais menacé d’extinction aux mains du roi de France. Concentrant leur attention sur la reconquête de la Terre Sainte, les Templiers prennent cela comme leur croisade. Chargé de protéger le Saint Graal, l’ordre doit protéger le Graal à tout prix et tout secret qui pourrait détruire l’église.

Marco Polo Netflix Original

Saisons sur Netflix: 2 + Spécial

Épisodes: 20

Régions en cours de diffusion: À l’échelle mondiale

Jeter: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Joan Chen, Remy Hii, Zhu Zhu, Mahesh Jadu

IMDB: 8.1 / 10

Marco Polo avait un potentiel énorme pour devenir une centrale électrique pour Netflix, mais hélas, ce ne devait pas être le cas. Ne l’empêchez pas de le regarder, certaines scènes de combat sont tout simplement excellentes et visuellement la série est magnifique.

La parcelle

Après avoir voyagé le long de la route de la soie pendant trois ans, le jeune explorateur vénitien Marco Polo est fait prisonnier par le grand Kublai Khan, Marco est contraint d’apprendre le monde politique et la culture des Mongols dans la cour du Khan. En voyant Marco comme un outil utile dans sa campagne pour devenir empereur du monde, Kublai Khan tient Marco à ses côtés.

Médicis: maîtres de Florence Netflix Original

Saisons disponibles sur Netflix: 2

Régions en cours de diffusion: États-Unis, Royaume-Uni, CAN, GER, BEL, IND, SWI

Jeter: Richard Madden, Stuart Martin, Annabel Scholey, Guido Caprino, Alessandro Sperduti, Valentina Belle

IMDB: 7,9 / 10

De nombreux fans de GoT reconnaîtront le visage familier d’un certain roi du Nord, Richard Madden. Mieux connu pour son portrait de Robb Stark, Madden est très recherché depuis quelques années. Au moment où nous écrivons, la deuxième saison est actuellement diffusée en Italie, ironiquement, un autre ancien du GoT a fait ses débuts dans l’émission. Sean Bean joue le rôle de Jacopo de ’Pazzi. J’espère que ce n’est pas un autre personnage à ajouter à sa collection croissante de rôles qu’il a joués dans lesquels le personnage est décédé.

La parcelle

Au XVe siècle, Florence Cosimo de ’Medici a hérité de la Banque des Médicis après que son père eut été mystérieusement tué avec du poison. Notre histoire se déroule 20 ans avant cet événement car elle explore la relation que Cosimo et son frère Lorenzo avaient avec leur père.

Merlin

Saisons sur Netflix: 5

Épisodes: 65

Régions en cours de diffusion: USA, UK, CAN, AUS + 24 Plus de régions

Interprètes: Colin Morgan, Bradley James, Angel Coulby, Katie McGrath, Richard Wilson, John Hurt

IMDB: 7,9 / 10

Il y a des dragons, de la magie et des chevaliers. Le point de vue de la BBC sur la réinvention de Merlin et de la légende du roi Arthur a été bien reçu et a été suivi par un fan très féroce tout au long de ses cinq saisons. Merlin est certainement plus familial que Game of Thrones, c’est donc une émission de télévision que les enfants peuvent également apprécier. Il était supposé que Merlin quittait Netflix en décembre 2019, mais heureusement, cela n’a pas abouti.

La parcelle

Dans l’ancien royaume de Camelot, l’aspirant sorcier Merlin apprend et perfectionne ses compétences pour aider son oncle. Pendant ce temps, le prince Arthur se prépare à devenir le futur roi de Camelot. Les deux jeunes hommes, leurs destins sont entrelacés et leurs destins fixés, telle est la légende du roi Arthur.

Outlander

Saisons sur Netflix: 4

Épisodes: 55

Régions en cours de diffusion: CAN, AUS, IND, SKR, + 23 Plus de régions

Interprètes: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Duncan Lacroix, Tobias Menzies, Grant O’Rourke

IMDB: 8,5 / 10

Bien qu’il n’y ait pas tout un tas d’éléments qui voyagent dans le temps dans Game of Thrones, la guerre, le chagrin et la rébellion le sont certainement. Outlander est devenu l’un des tubes dormants de STARZ, et si vous cherchez une solution rapide pour Game of Thrones, ne cherchez plus.

La parcelle

Claire Randall a autrefois servi comme infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout en profitant de sa deuxième lune de miel, Claire est mystérieusement renvoyée dans le temps en 1743 en Écosse. Au milieu de la rébellion jacobite grandissante, Claire est prise par un groupe de rebelles écossais et se marie par nécessité avec le guerrier des hautes terres Jamie Fraser.

Empire romain Netflix Original

Saisons sur Netflix: 3

Épisodes: 15

Régions en cours de diffusion: À l’échelle mondiale

Jeter: Aaron Irvin, Sean Bean, Aaron Jakubenko, Edwin Wright, Genevieve Atkin

IMDB: 6,9 / 10

Cette série marque un autre crédit pour Sean Bean, sauf que cette fois, il est dans le siège du narrateur plutôt que d’être tué * à nouveau *. Trahison, politique, guerre, vous pouvez voir un thème se former ici. Il est bien connu que l’auteur George R R Martin s’est beaucoup inspiré de l’histoire pour l’aider à écrire ses romans et s’il y avait jamais une période de l’histoire pour vous inspirer, vous n’auriez pas à regarder beaucoup plus loin que celle de l’Empire romain. Répartis sur 2 étages dans les époques les plus importantes de l’histoire romaine témoignent de l’essor et de la chute de la République romaine.

La parcelle

La première partie raconte l’histoire de Commode et de son ascension et de sa chute en tant que roi dictateur de Rome. La deuxième partie suit l’ascension fulgurante et l’assassinat éventuel de l’empereur Julius Caeser

Les Borgias

Saisons sur Netflix: 3

Épisodes: 29

Régions en cours de diffusion: Etats-Unis

Jeter: Jeremy Irons, Francois Arnaud, Holliday Grainger, Peter Sullivan, Sean Harris

IMDB: 7,9

Une série particulière que les Lannister pourraient apprécier si vous attrapez ma dérive? Imaginez maintenant si le Tywin Lannister était le pape? La meilleure façon de décrire le sournois Rodrigo Borgia ou mieux connu sous le nom de Pape Alexander VI. Prenant des libertés fictives sur les rumeurs d’inceste entre les enfants de Rodrigo, la série a été divulguée dans l’affaire rumeur entre Cesare et Lucrezia Borgia.

La parcelle

À travers Corruption et Simonie, Rodrigo Borgia devient le Pape de l’Église catholique. Par le mensonge et la tromperie, Rodrigo manipule bon nombre de ceux qui sont au sein de l’église et même ceux de sa famille pour s’assurer que sa famille a une dynastie éternelle au Vatican. Plongée au cœur de l’Europe politique, la famille Borgia fait face à des menaces de toutes parts alors qu’elle lutte pour garder son influence.

Le dernier royaume Netflix Original

Saisons sur Netflix: 3

Épisodes: 26

Régions en cours de diffusion: À l’échelle mondiale

Jeter: Alexander Draymon, Ian Hart, David Dawson, Eliza Butterworth, Harry McEntire, Arna Fedaravicius

IMDB: 8.3 / 10

The Last Kingdom est la réponse de Netflix au GoT. Bien que le film ait été à l’origine produit par BBC America, il est étonnant qu’ils l’ont abandonné à Netflix compte tenu de sa popularité sans cesse croissante. Basé sur les travaux de l’auteur Bernard Cornwell qui est bien connu pour son travail sur la fiction historique. Chaque saison couvre au moins 2 livres de la collection «The Saxon Stories», avec 6 livres en moins sur les 11 actuels, nous pouvons nous attendre à au moins 3 autres saisons de The Last Kingdom.

La parcelle

Osbert est fait prisonnier par les Danois et rebaptisé Uthbert tandis que son oncle usurpe l’Ealdorman. Après de nombreuses années comme esclave sous le Danois Ragnar, Uhtred participe aux conquêtes de Mercie et d’East Anglia. Après la mort de son ancien maître oblige Uhhred à fuir les Danois, il s’échappe vers le royaume du Wessex. C’est ici qu’il rencontre Alfred le roi du Wessex. Cette rencontre fatidique met en marche l’avenir de la nation insulaire et le plan d’Uhtred de reprendre l’Ealdorman à son oncle.

Les Tudors

Saisons sur Netflix: 4

Épisodes: 38

Régions en cours de diffusion: États-Unis, Grèce, Corée du Sud, Thaïlande

Jeter: Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Anthony Brophy, James Frain, Sarah Bolger, Natalie Dormer

IMDB: 8.1 / 10

Henri VIII est peut-être le roi le plus célèbre qui ait régné sur le pays d’Angleterre, également le plus controversé. Tout au long de son règne, il a eu 6 épouses, sans parler d’un certain nombre de maîtresses sans nom! Ment, aime et trompe tout ce dont vous avez besoin dans un drame de fiction historique. Dans ses dernières années, même Joffrey aurait pu être impressionné par le roi Henry.

La parcelle

Centrée autour du règne du roi Henri VIII, la série raconte son parcours depuis son divorce avec Catherine d’Aragorn jusqu’à ses derniers jours en tant que roi d’Angleterre. Principalement concentré sur les compagnes féminines d’Henry sur son règne et ses relations avec ses amis et ses ennemis.

Versailles

Saisons sur Netflix: 3

Épisodes: 30

Régions en cours de diffusion: USA, GER, ESP, JPN, ARG, BRA, ITA, IND + 8 Plus

Jeter: George Blagden, Alexander Vlahos, Stuart Bowman, Evan Williams, Tygh Runyan, Joe Sheridan

IMDB: 7,9 / 10

The Great et The Sun King, sont d’excellents titres à ajouter à votre nom, vous ne pensez pas? Des noms très appropriés pour le monarque ayant régné le plus longtemps à avoir jamais vécu (nous aimerions pouvoir dire la même chose pour le roi du Nord, mais hélas). Son règne n’avait rien de timide et son héritage laisserait à jamais un impact sur la France. Louis n’a pas perdu de temps à s’emparer de la gloire par sa construction de Versailles et sa guerre contre l’Empire espagnol.

La parcelle

En 1667, Louis XIV prend enfin le contrôle de la France et devient roi. En devenant roi, Louis XIV commande la construction du château de Versailles. Avec son achèvement, Versailles devient le palais le plus somptueux et le plus beau d’Europe. Attirant les nobles de la terre, Louis utilise le palais comme moyen de contrôler l’aristocratie intrigante et corrompue.

Vikings

Saisons sur Netflix: 5

Épisodes: 59

Régions en cours de diffusion: AUS, MEX, IND, RUS + 17 Plus de régions

IMDB: 8.6 / 10

Presque aussi féroces que les Dothraki eux-mêmes (moins la horde de cavaliers à sang), les Vikings ont nui à l’histoire de l’Europe. La figure mythologique de Ragnar et les hommes qui prétendaient être le fils du légendaire Viking, ont parcouru les pays d’Europe à travers les 9e et 10e siècles.

La parcelle

Ragnar Lothbrok, un guerrier et agriculteur viking a des aspirations pour son peuple qui dépassent de loin la vision de ses compagnons de guerre. Voyager vers l’ouest dans un nouveau monde pour la première fois et ramener chez lui une horde de butin, Ragnar a l’intention de diriger son peuple et d’amener les Vikings dans les îles britanniques

Lequel de ces spectacles regardera? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!