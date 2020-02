La mère et la fille ressemblent à des jumelles même si elles ont 24 ans

Joleen Diaz et sa fille Meilani Parks ont remué les réseaux sociaux avec leurs photos où, malgré leurs 24 ans, elles ressemblent à des jumelles.

Joleen est enseignante au primaire et a 43 ans, mais elle semble beaucoup plus jeune. Elle dit que la clé pour ressembler à ceci est de mener une vie saine, de bien manger, de ne pas boire, de faire de l’exercice, de se reposer suffisamment et de prendre soin de sa peau quotidiennement.

Joleen a commencé avec ce style de vie depuis l’âge de 13 ans, ce qui a évidemment travaillé pour lui pour être magnifique et très jeune.

«J’utilise un écran solaire tous les jours, même par temps nuageux et pluvieux. J’utilise également la vitamine C jour et nuit. »

Joleen semble si jeune qu’il est très fréquent que les gens la confondent avec la sœur jumelle de sa propre fille de 19 ans, Meilani, avec qui elle partage également la plupart de ses activités.

Ils font tout ensemble, voyagent, font de l’exercice, font du shopping et parlent quotidiennement comme s’ils étaient les meilleurs amis. On peut voir son style de vie sur ses comptes Instagram où beaucoup en sont venus à se demander qui est la mère et qui est la fille.

Voici quelques-unes de nos photos préférées de ces “jumeaux” afin que vous puissiez les rencontrer et essayer de comprendre qui est qui.

