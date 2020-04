La mère raconte comment son bébé de 10 semaines lutte pour survivre au coronavirus à l’hôpital.

“Le médecin pensait que c’était un rhume”

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager dans le monde, elle nous donne chaque jour de nouvelles façons de savoir comment le virus fonctionne chez différentes personnes.

Avant, on pensait que le virus n’attaquait pas les enfants si fortement et qu’ils étaient pratiquement immunisés, mais semaine après semaine, il y a eu des cas des enfants qui luttent entre la vie et la mort à cause de la contagion.

C’est la misère qu’une femme vit en attendant les résultats de son nouveau-né nommé Leo Doyle, qui est admis à l’hôpital à l’âge de 10 semaines.

Le petit Leo est né prématurément et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Arrowe Park parce qu’il a commencé à vomir du sang.

“Il avait toussé et boudé, mais le généraliste il nous a dit que c’était un rhume » commenta la mère.

Nadine Challinor, la mère du petit Leo, est une travailleuse communautaire de 29 ans et a déclaré que plusieurs médecins lui avaient dit que votre bébé pourrait être porteur de COVID-19 pour les symptômes qu’il a présentés, mais parce qu’il y avait une amélioration momentanée, il a été libéré.

La nuit après son retour à la maison, la température de Leo a monté en flèche et n’est pas descendu en dessous de 39º alors la mère a décidé de le ramener aux urgences.

“Évidemment, quand on m’a dit que je pouvais avoir le COVID-19 ou la méningite, j’étais plus préoccupé que jamais dans ma vie. Mais, il a lutté contre tout. Nous étions dans l’unité de soins spéciaux pour les bébés pendant quatre semaines quand il est né, il a combattu la bronchiolite, lutté contre tout » Dit Nadine.

La surprise de la mère a été immédiate, car en raison de ce que l’on sait sur le virus, il est peu probable qu’il attaque agressivement les petits.

“Nous voyons tout le temps dans les nouvelles que le virus affecte les personnes âgées, et nous ne savions pas si les bébés pouvaient le contracter, mais c’est ce que disent les médecins”, a expliqué la mère.

Bien qu’en général, les nourrissons et les enfants ne souffrent pas de symptômes aussi forts de coronavirus, Des exceptions ont été signalées dans le monde entier.

Nous espérons que la mère et son petit pourront transmettre cette maladie pour être ensemble. Partagez cette note, personne n’est à l’abri de la contagion. Le mieux que nous puissions faire est de rester à la maison.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: