La mère répond aux gens qui disent que sa fille est “horrible”

Marianna Bowering, 27 ans, et son mari Corey attendaient avec impatience l’arrivée de leur bébé. Lorsque ce jour est enfin arrivé, il n’y avait aucune émotion, mais quand ils l’ont rencontrée, ils ont remarqué quelque chose d’étrange en elle.

Angelica, son bébé, est née avec une grande tache rouge qui couvrait presque tout son visage. Cette condition est connue sous le nom de tache de Porto et est une malformation capillaire permanente ou rouge-bleu.

Cette situation a beaucoup inquiété ses parents, mais heureusement, les médecins leur ont assuré que ce n’était qu’une condition physique et que le bébé n’était pas en danger.

Bien qu’il n’ait pas été facile d’accepter l’idée que sa fille aurait cette tache de naissance pour la vie, Marianna et Corey ont appris à aimer cette caractéristique de leur petite fille, et ont même appelé son endroit “Angel kiss” par la manière qui assimile un cœur.

À la malchance d’Angelica, naître avec cette tache n’est pas seulement une question de physique, mais cela la rend vulnérable aux terribles critiques et commentaires de ceux qui manquent d’empathie avec l’enfant.

Quand ils sortent se promener, les gens le voient et ont même entendu qu’ils les critiquaient. Selon Marianna et Corey, certaines personnes lui ont dit que “Votre bébé est horrible et vous ne pouvez jamais avoir de petit-ami.”

En plus de rendre ces commentaires si offensants pour le bébé, certaines personnes plaisantent que ses parents n’auraient pas dû la laisser jouer avec de l’eau bouillante, comme si cela avait été causé par ses parents.

“Le pire commentaire que j’ai reçu sur les réseaux est celui de quelqu’un qui m’a demandé si le visage de ma fille avait été poussé contre une poêle chaude.” – Marianna a commenté ..

Quand les gens disent que leurs parents ne devraient pas montrer leur visage, Marianna et Corey ressentent une tristesse géante, car il n’est pas juste que leur fille reçoive de tels commentaires pour son apparence.

De plus, ces commentaires les font se sentir impuissants car ils ne peuvent pas trouver un moyen de montrer au monde que leur état ne leur enlève pas leur beauté et pas moins que les autres.

«Je me fiche de ce qu’ils disent, je ne cacherais jamais ma petite fille à cause de cela, je pense que la cruauté des gens est absolument impressionnante. Ce que je déteste le plus, c’est quand les gens me disent que je peux couvrir la marque de maquillage quand je serai grand. Pourquoi devrais-je le cacher? Elle peut le montrer si elle veut. »– Marianna a ajouté.

Bien que la plupart des commentaires qu’elle reçoive soient négatifs, le couple a reçu de nombreux commentaires positifs pour Angelica, ce qui l’encourage à éduquer les gens et à les sensibiliser.

«Cela me brise le cœur de penser que quelqu’un est méchant avec elle. Mais maintenant je la vois et je sais que c’est une fille sûre d’elle, qui n’a pas peur. »

Votre travail d’acceptation aide d’autres personnes qui souffrent de la même condition, que ce soit au visage, au cou, au dos, aux bras ou aux jambes. Et bien que ses parents travaillent tous les jours pour la faire se sentir belle, Angelica va souvent chez le médecin pour éviter que sa tache ne génère d’autres problèmes de santé tels que retard de développement, convulsions et glaucome.

«Elle se porte très bien et nous ne pourrions être plus fiers d’elle. Elle est bien plus qu’une tache de naissance, qui est son masque de super-héros, elle a son cœur sur son visage »- Marianna a confirmé.

Partagez et soutenez le message d’égalité de cette grande mère.

