La mexicaine Eréndira Ibarra rejoint le casting de Matrix 4

Dans une de ces merveilleuses nouvelles qui se produisent rarement, nous venons d’apprendre que l’actrice mexicaine de 34 ans, Eréndira Ibarra, connue pour sa participation à des séries telles que Las Aparicio, Cappadoce et Sense 8, Il rencontrera très prochainement Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss pour jouer dans Matrix 4.

Sans plus de détails sur sa participation, Deadline a récemment rapporté que l’actrice de A ti voulait vous trouver (2018) sautera dans le genre de la science-fiction hollywoodienne pour travailler avec le co-créateur de Sense 8, Lana Wachowski, au retour de Matrix. On sait également que Jada Pinkett Smith sera de retour en tant que Niobe dans Matrix 4, En plus de Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II, qui sont également nouveaux dans la franchise.

Matrix 4 devrait commencer le tournage cette année sous la direction de Lana Wachowski, qui sera également en charge de la co-écriture du scénario avec Aleksandar Hemon et David Mitchell.

Matrice 4 Il sera présenté le 21 mai en 2021, le même jour que, pour le meilleur ou pour le pire, John Wick 4 sortira également.

Ibarra a également fait des apparitions dans la série Netflix Ungovernable et The Amazon Prime Candidate. Elle est originaire de Mexico.

