La Mexican Film Academy demande un soutien au secteur

▲ Amacc affirme que la crise mondiale provoquée par Covid-19 a un impact direct sur l’industrie cinématographique. Vue aérienne d’un cinéma en plein air en Corée du Sud Photo .

De l’écriture

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a10

L’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma (Amacc) a exhorté les autorités à soutenir et à soutenir résolument le cinéma et la culture en ces temps incertains, après l’alerte sanitaire émise pour contenir la propagation de Covid-19.

Amacc a prévenu dans un communiqué: Cette crise a un impact direct sur la santé publique ainsi que sur nos comportements sociaux et collectifs, mais aussi un impact brutal sur l’économie.

Nous proposons, a-t-il ajouté, de travailler avec le ministère de la Culture et l’Institut mexicain de la cinématographie pour trouver des mécanismes et faire face à la crise, étant entendu que des temps plus difficiles arrivent. Pratiquement toutes nos sources de travail liées à la culture, aux arts et à l’industrie du divertissement arrêtent ou suspendent temporairement leurs activités pour une durée indéterminée.

Les théâtres, forums, cinémas ont également été fermés, les sociétés de production ralentissent le rythme de leurs activités puisque la production est actuellement suspendue; Les producteurs, les distributeurs et les exposants indépendants seront sérieusement affectés leurs chances de survie dans un marché presque paralysé.

L’Amacc a proposé aux entités correspondantes de maintenir un espace de dialogue ouvert avec la communauté et a approuvé leur engagement à poursuivre les projets 2020, en essayant de les adapter aux circonstances actuelles et en établissant des mécanismes de travail à distance et en ligne.

.