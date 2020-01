La mini-série animée Aquaman arrive sur HBO Max – / Film

Réalisateur Aquaman James Wan revient à Atlantis plus tôt que prévu. Non seulement Wan dirigera l’éventuelle suite d’Aquaman, mais il produira également une mini-série animée Aquaman qui fera sensation sur HBO Max. Les séries, Aquaman: roi d’Atlantide, aura des épisodes autonomes qui sonneront comme s’ils se déroulaient après les événements du film en direct Aquaman.

Ouais-euh! Prêt à replonger dans le monde d’Aquaman? HBO Max vient de donner le feu vert à Aquaman: King of Atlantis, une nouvelle mini-série animée produite par James Wan. Les «épisodes autonomes de l’émission auront un scénario unique après les aventures d’Aquaman en tant que protecteur des profondeurs», et poursuivront (vraisemblablement) l’histoire commencée dans le film Aquaman. Voici le synopsis:

La série commence avec le premier jour d’Aquaman en tant que roi d’Atlantis et il a BEAUCOUP de rattrapage à faire. Heureusement, il a ses deux conseillers royaux pour le soutenir – Vulko, l’érudit, et Mera, la princesse guerrière qui contrôle l’eau. Entre faire face à des habitants de surface sans scrupules, des maux plus âgés d’au-delà du temps et son propre demi-frère qui veut le renverser, Aquaman va devoir relever le défi et prouver à ses sujets, et à lui-même, qu’il est le bon homme pour le trident!

Voici un logo pour l’émission:

“Cette propriété DC est un favori des fans riche en personnages bien connus et en histoires dynamiques”, a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original, HBO Max. “Dans la foulée du succès au box-office de Warner Bros. Pictures, nous sommes certains que Aquaman: King of Atlantis sera un ajout passionnant à notre gamme déjà robuste de programmes pour enfants et familles.”

Je suis un grand fan du film Aquaman en direct. Oui, je sais que c’est très idiot – mais cette idiotie est ce qui le rend si attachant. Le film de Wan n’avait pas peur de se balancer pour les clôtures et de se lancer dans la construction d’un monde étrange. Et comment pouvez-vous ne pas aimer un film qui a une carte de titre épelée avec du poisson?

On ne sait pas exactement comment King of Atlantis sera lié au film, ou s’il pourrait mettre en place des éléments pour la suite éventuelle d’Aquaman, ou le film dérivé The Trench. Et des questions persistent: les membres du casting, comme Jason Momoa et Amber Heard, reviendront-ils pour exprimer leurs homologues animés? Nous verrons. La série est produite par James Wan, Michael Clear d’Atomic Monster (Annabelle Comes Home), Rob Hackett (Swamp Thing) et Sam Register (Teen Titans Go!). Victor Courtright (ThunderCats Roar!) Et Marly Halpern-Graser (Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles) serviront de showrunners et de co-producteurs exécutifs.

Aucune date de première n’a encore été annoncée, mais HBO Max devrait être lancé en mai 2020.

Articles sympas du Web: