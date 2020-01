La mini-série de parasites abordera les histoires cachées des protagonistes

Les personnages de Parasite et de son créateur Bong Joon Ho ont beaucoup à dire et, pour cette raison, en compagnie de HBO et du réalisateur Adam McKay (Anchorman), une minisérie est en cours de développement que jusqu’à aujourd’hui, nous ne savions pas si elle ce serait un spin-off du film avec certains de ses protagonistes ou une sorte de remake, car on pense qu’il pourrait compter sur des acteurs occidentaux. Mais grâce à Bong lui-même, nous avons de nouveaux détails sur le projet.

Nous vous recommandons également: Parasite sera également bientôt publié en noir et blanc

Dans une interview avec Variety, le réalisateur a révélé que la mini-série Parasite racontera les histoires cachées derrière les protagonistes du film:

“Nous avons parlé de la série pendant que nous buvions la nuit, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails”, a déclaré Bong à Marc Malkin de Variety aux SAG Awards. “Tout ce que je vous ai dit, c’est qu’il y aura de nombreuses histoires cachées qui seront révélées sur chacun de ces personnages.”

Les mots de Bong signifieraient que nous pourrions entrer dans le passé de certains personnages ou même au même endroit où la majeure partie de l’histoire se déroule. Parce que, ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi l’architecte qui a conçu la maison Park aurait fait un mystérieux sous-sol caché? pour dire l’une des nombreuses histoires cachées dans lesquelles la minisérie des parasites pourrait s’approfondir.

La minisérie Parasite n’a pas de date de sortie, mais le film Il est l’un des favoris pour remporter l’Oscar du meilleur film étranger lors de la prochaine cérémonie de l’Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis.

Parasite Il est toujours exposé dans les cinémas du Mexique.