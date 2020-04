La mise à jour Nintendo Switch ajoute les fonctionnalités que nous voulions depuis son lancement – .

Nintendo a publié la mise à jour du système 10.0.0 pour le Switch le lundi 13 avril.

La mise à jour 10.0.0 du système Nintendo Switch ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de transférer des jeux et des données de la mémoire du système vers une carte SD et la possibilité de remapper les boutons de la manette.

Vous pouvez mettre à jour manuellement votre Switch en allant dans Paramètres système> Système> Mise à jour système.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La barre n’aurait pas pu être plus basse pour la Nintendo Switch lors de son lancement en mars 2017.

La déception de la Wii U était encore fraîche dans l’esprit des fans, et l’espoir était que l’entreprise avait tiré les leçons des erreurs de la génération précédente. Lorsque nous avons mis la main sur la Switch pour la première fois, il était clair que Nintendo avait redressé le navire, mais cela ne veut pas dire que c’était un produit parfait. Malgré son lancement plus de trois ans après la PS4 et la Xbox One, il manquait certaines des fonctionnalités les plus élémentaires de ces consoles.

Au fil des ans, Nintendo a lentement mais sûrement mis à jour sa console, et lundi, certaines des fonctionnalités que les propriétaires de Switch demandaient depuis le début de la console ont finalement été ajoutées.

Selon le site Web d’assistance à la clientèle de Nintendo, la mise à jour du système 10.0.0 a commencé à être déployée le 13 avril, apportant quatre fonctionnalités principales à la console. Le plus important doit être la possibilité de transférer des données logicielles entre une carte SD et la mémoire système. Auparavant, les utilisateurs étaient obligés de retélécharger complètement le logiciel si la mémoire interne était pleine et ils voulaient la déplacer vers un stockage externe. Désormais, les utilisateurs peuvent transférer librement des jeux, des données de mise à jour et des contenus téléchargeables, mais «les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte SD».

Nintendo a également ajouté l’option de remapper les boutons du contrôleur. Les configurations des sticks et boutons analogiques peuvent être personnalisées sur les manettes Joy-Con gauche et droite, la manette Nintendo Switch Pro et la Nintendo Switch Lite. Jusqu’à cinq configurations personnalisées préférées peuvent être enregistrées pour chaque contrôleur individuel (y compris Joy-Con (L) et (R)). Se diriger vers Paramètres système> Contrôleurs et capteurs pour trouver vos configurations personnalisées.

Ce sont les deux ajouts majeurs, mais Nintendo a également ajouté les fonctionnalités suivantes dans 10.0.0:

Vous pouvez désormais ajouter jusqu’à 300 éléments dans le Nouvelles section.

“Afficher l’activité de lecture sur:” et “Supprimer l’activité de lecture” ont été déplacés vers Paramètres d’activité de lecture.

6 nouvelles icônes de profil utilisateur d’Animal Crossing: New Horizons sont désormais disponibles.

Vous serez probablement informé de la mise à jour la prochaine fois que vous allumerez votre Switch, mais sinon, vous pouvez mettre à jour la console manuellement en allant sur Paramètres système> Système> Mise à jour système. Une fois la mise à jour téléchargée et installée, vous pouvez commencer à transférer des données et à remapper les contrôleurs au contenu de votre cœur.

Source de l’image: Wachiwit / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.