La mitrailleuse Kelly ne semble pas aussi disposée qu’Eminem à mettre fin à son boeuf

MGK réagit aux cris sur “Music To Be Murdered By”.



Qui pourrait oublier le célèbre boeuf d’Eminem et Machine Gun Kelly de 2018? Ils ont tous deux écrit des pistes de diss dirigées l’une contre l’autre et celle de MGK en particulier, intitulée “Rap Devil”, a fait sensation. Le boeuf est aussi probablement au sommet de votre conscience car il vient d’être remanié. Eminem fait deux références à MGK sur son album surprise sorti vendredi, Music To Be Murdered By.

Les paroles d’Em font toujours parler les gens et l’un des premiers plats à retenir en écoutant son nouvel album est qu’il a décidé de mettre son boeuf avec MGK derrière lui. Sur la deuxième piste du disque, le jeune non aidé “Emaccs”: “Mais quand ils me demandent, la guerre est finie avec MGK? Bien sûr, c’est / je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu, je “Je suis le Seigneur, pardonne même les adorateurs du diable / je continue mais vous savez que vos scrupules ont disparu quand vous êtes né avec les cornes de Lucifer.”

Sur la base de ces bars, il est assez clair qu’Em n’est plus intéressé à prendre des photos de MGK, mais encore assez intéressé pour mentionner son nom deux fois sur son album (la deuxième fois est sur “Yah Yah”). Cependant, MGK semble toujours avoir une mauvaise volonté envers Shady. Vendredi, après la fin de Music To Be Murdered By, MGK a tweeté: “fou après que je sois sorti d’une salle bruyante pour entendre ces conneries.” S’il n’était pas clair de quelle “connerie” il parlait, il a suivi ce tweet avec un indice: “il a été riche et fou pendant 20 ans d’affilée.” Il a ajouté les emoji à jeter dans ce message, laissant entendre qu’il n’est pas trop impressionné par la qualité du dernier Em.

MGK commentera peut-être plus loin ce boeuf dans son prochain album pop-punk, Tickets To My Downfall.

