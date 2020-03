La mitrailleuse Kelly parle de son statut professionnel: “Je m’ennuie de la normale”

Machine Gun Kelly montre clairement que juste parce que vous le verrez peut-être dans quelques films ou sur un album pop-punk très bientôt, son avenir en tant que rappeur et musicien est toujours très intact.



Machine Gun Kelly a récemment développé ses compétences en dehors des domaines du rap, de l’acteur dans des films à venir comme Big Time Adolescence aux côtés de Pete Davidson et du film d’action occidental The Last Son Of Isaac LeMay aux plans de sortie d’un album pop punk. Cependant, le maître de cérémonie amoureux de la papaye nous assure tous qu’il n’abandonnera pas de sitôt le hip-hop ou l’industrie de la musique.

Jason Koerner / .

Le soi-disant «blond blond» s’est rendu sur Twitter hier (11 mars) pour donner à ses plus d’un million de followers une mise à jour sur ses mouvements de carrière actuels. “Ce n’est pas parce que j’agis que j’arrête de faire de la musique”, a-t-il écrit, suivi d’une autre ligne qui se lit, “ce n’est pas parce que je fais un album pop punk que j’arrête de rapper.” Le passage du hip-hop hardcore à la scène indie / alternative peut être effrayant pour certains artistes, mais MGK dit que cela ne s’applique pas à lui en ajoutant également: “Ce n’est pas parce que vous craignez quelque chose de nouveau que je suis aller à.” Il a conclu son message par une dernière ligne qui se lisait comme suit: “le travail d’un créateur consiste à briser les barrières et non à y rester”, en terminant les choses par la simple déclaration “je m’ennuie de la normale”. Que son statut de rappeur devenu acteur ou l’album Tickets To My Downfall se révèlent être des faux pas à long terme, nous félicitons simplement le mec d’avoir suivi son propre chemin en tant qu’artiste.

Lisez le tweet original de Machine Gun Kelly ci-dessous et faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec son message général:

