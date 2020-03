La mitrailleuse Kelly ravive Eminem Feud, dit qu’il a «tué une chèvre»

La mitrailleuse Kelly n’est pas terminée.

Un an et demi après avoir échangé des disses, le rappeur de Cleveland savoure toujours sa querelle avec Eminem. Sur son nouveau single “Bullets with Names” avec Young Thug, RJMrLA et Lil Duke, qui a été déposé vendredi, MGK fait référence au “Rap God”. Au cours du battement impitoyable du piège, il se vante de tuer une «chèvre» et de le mettre dans son cercueil.

“M’a tué une chèvre alors ma veste a des taches dessus / Essuie mon nez comme si j’avais de la cocaïne dessus”, raconte-t-il sur son verset à tir rapide. “A sorti son cercueil et m’a mangé une assiette dessus / Appelé sa chienne, a montré ma bite, laissez-les s’allonger dessus.”

En janvier, MGK a de nouveau tiré sur son idole devenue rivale après qu’Em a participé au défi viral Dolly Parton. “Les artistes de 50 ans essaient d’être pertinents pour les jeunes en publiant des mèmes tendances, c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir # 2020”, a-t-il écrit en réponse au mème.

Eminem avait précédemment déclaré que leur viande de bœuf de longue date était terminée sur «Unaccommodating» de son album Music To Be Murdered By. «Mais quand ils me demandent, la guerre est-elle terminée avec MGK? Bien sûr que c’est le cas », raconte Slim Shady. “Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu et le Seigneur pardonne, même les adorateurs du diable / je continue.”

Les deux ont enflammé leur boeuf à l’été 2018 avec une série de pistes diss. Après avoir entendu le verset de MGK sur «No Reason» de Tech N9ne, Eminem a tiré le premier tour sur sa coupe Kamikaze «Not Alike». Peu de temps après, MGK a riposté sur «Rap Devil», inspiré du propre morceau d’Em «Rap God» en 2013.

“Bullets with Names” arrive avant le prochain album de MGK, Tickets to My Downfall, prévu plus tard cette année. Il peut également être vu dans la comédie Big Time Adolescence de Jason Orley et dans le prochain western d’action The Last Song of Issac LeMay.