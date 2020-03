La mitrailleuse Kelly s’adresse aux personnes offensées par sa papaye

Après que sa nouvelle vidéo “pourquoi êtes-vous ici” ait laissé des gens saisir des perles sur des fruits suggestifs, Machine Gun Kelly est venue pour livrer un PSA.



Il n’est pas rare d’entendre une variation de “les gens sont offensés par tout de nos jours”, mais il est parfois difficile d’être en désaccord. Surtout dans des cas comme celui-ci, qui découle de la toute nouvelle vidéo de Machine Gun Kelly “pourquoi êtes-vous ici”. Si vous ne l’avez pas encore vu, sachez qu’il contient une utilisation suggestive de fruits, si cela s’avère être votre vice. Maintenant, cela ne veut pas dire à quoi ressemble ou ne ressemble pas à une papaye – c’est à votre imagination de travailler – mais il est clair que MGK a pris quelques libertés créatives avec le fruit riche en nutriments.

Matt Winkelmeyer / .

Malheureusement, certaines images choisies par MGK ont laissé certains téléspectateurs dans un état chaotique. À tel point que Gunner a décidé de frapper Instagram pour publier une sorte d’annonce de service public, contextualisant le ridicule de la situation. Dans de tels cas, un ton sec est souvent la voie la plus sage – à cet égard, il offre certainement.

“D’accord, j’ai donc vu certains d’entre vous offensés par une certaine scène d’un clip que je viens de sortir”, préfigure-t-il en lisant le clip en question. “Mec, ce sont des trucs lourds. Parlons juste de la perspective de certaines choses en 2020 dont nous devrions nous inquiéter. Crimes de haine – merde. Virus Corona. C’est une grosse affaire. Fruit offensif? Je vais aller de l’avant et dites chill the fuck out. C’est une papaye. ” Mots sages de Machine Gun Kelly – regardez la vidéo en question ici.

