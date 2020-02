La mitrailleuse Kelly serait datée du modèle IG Sommer Ray: rapport

Machine Gun Kelly a été romantiquement liée à sa juste part de célébrités dans le passé, et un nouveau rapport suggère que Sommer Ray est sa dernière conquête.



Il peut y avoir une nouvelle romance dans la vie de Machine Gun Kelly. Comme le nom de son meilleur ami Pete Davidson faisait la une des journaux lors de la récente interview du comédien avec Charlamagne Tha God, MGK aurait passé du temps avec un célèbre modèle Instagram. Selon TMZ, Machine Gun Kelly a été repéré au célèbre Rainbow Bar & Grill de West Hollywood, un hotspot garé juste à côté du lieu The Roxy sur le Sunset Strip.

Le point de vente a partagé un bref clip du rappeur alors qu’il appréciait une performance tout en fréquentant Sommer Ray. L’influenceur des médias sociaux et créateur de vêtements de 23 ans compte plus de 24 millions de followers et aurait rencontré Kelly il y a des années quand ils sont apparus sur Wild N Out dans le même épisode. Les deux faisaient partie de la même équipe ensemble.

Le mois dernier, MGK et Summer ont profité de vacances aux Bahamas avec quelques amis, dont la célébrité YouTube Brother Nature. Le rappeur aurait déjà été lié romantiquement à Noah Cyrus, Chantel Jefferies, Demi Lovato et Halsey. Le temps ne dira que si MGK a bloqué les choses avec Sommer, mais pour l’instant, regardez l’épisode de Wild N Out avec Machine Gun Kelly et Sommer Ray ci-dessous.

