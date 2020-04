La mode au Mexique dépend désormais du talent individuel pour créer une valeur collective

▲ Dans les coulisses d’une des éditions de la Fashion Week au Mexique.Photo Romania Olivares

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. 9

L’industrie de la mode au Mexique change de modèle. Et pas exactement ceux qui sont utilisés pour démarrer la création d’un vêtement.

Il a muté tout son processus, encore plus celui de la vitrine.

Ils ne vous obligent pas à changer une mauvaise fuite de couture, un mauvais repassage ou un excès de fil. Les couleurs ne sont pas non plus hors de tendance. Sa construction change pour une couture plus humaine. Cette fois, elle a été choquée par un virus capable de tuer même n’importe quel tissu.

Mais cette industrie n’est pas morte. Cela est confirmé dans un entretien avec La Jornada Beatriz Calles, qui y est depuis plus de cinq décennies.

Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, appelée Fashion Week au Mexique, plateforme qui a créé, fait grandir et est devenue l’officiel de notre pays, change de look; maintenant il sera apprécié sur la plateforme numérique de YouTube.

Calles dit que cette industrie va survivre car «il est temps pour nous d’être une communauté. Notre avenir dépendra des talents individuels pour créer de la valeur collective. La réponse à la crise a été de s’unir pour faire passer le message que “c’est nous, ce n’est pas moi”.

N’oubliez pas que la mode au Mexique crée de nombreux emplois, directs et indirects, de sorte que la continuité sur Internet vise à maintenir des milliers d’emplois.

Cette industrie ne voulait pas dégrader ses tissus et est disposée à passer au Web de manière obligatoire.

Cette fois, il n’y aura pas de défilés. Désormais, les plus de 30 créateurs qui dans chaque version ont présenté leur collection sur plusieurs jours et dans différents lieux, montreront le week-end prochain une manière plus créative d’afficher leur mode, leur ADN.

Beatriz Calles fait référence au fait qu’ils deviendront des créateurs de contenu, car cette fois, toute personne qui se connectera pourra voir ce qui se cache derrière ceux qui conçoivent les vêtements.

Chaque création a été chargée de produire sa propre vidéo, elle nous montrera donc un regard plus intime et plus proche de l’essence de chaque marque de vêtements. Tout, d’une manière plus humaine. Chacun présentera ses propositions, ainsi que ses espaces: où ils vivent ou travaillent, quelque chose que la plupart des gens n’imaginent pas et c’est ce qui le rend beau.

C’est nous ce n’est pas moi

–Les motifs ont changé, par obligation, lors de la Fashion Week au Mexique –dit Beatriz Calles.

–C’est pourquoi notre phrase peut maintenant être: c’est nous, ce n’est pas moi.

– Est-ce que quelque chose comme ça devait venir pour prendre des mesures, qui étaient déjà nécessaires dans la mode au Mexique?

– Nous étions égoïstes et ne nous rendions pas compte que nous étions si aliénés … Nous courons tous, et encore plus maintenant, avec tout ce qui est numérique. J’ai dû vivre quand il n’y avait pas de téléphone portable et l’interaction était différente. Maintenant, vous devez répondre immédiatement, car sinon, ils vous demandent, et ce mode de vie ne vous permet pas de penser et d’apprécier ce qui vaut dans la vie.

▲ Le créateur et directeur associé de la réunion.Photo Romania Olivares

Il ajoute: Comment pourrions-nous nous regarder dans le miroir lorsque nous nous brossions les dents et pensons que nous n’avons rien fait pour survivre. Ce n’était pas une option pour nous. Ce que nous avons fait, c’est apporter de l’eau au moulin, même s’il s’agissait d’une goutte, car nous dépendons du travail de beaucoup de gens et nous dépendons d’eux. Il n’y aura pas de ventes et les besoins resteront.

–Pour les créateurs, préparer un spectacle afin de montrer leur collection est ce que c’est pour un musicien de préparer un concert, ou pour un metteur en scène de mettre une pièce de théâtre.

–Généralement, les gens pensent qu’après avoir regardé une vidéo de 10 minutes pour promouvoir une marque, c’est environ 10 minutes de banalité. Cependant, pour atteindre ces minutes, ils ont dû passer par six mois précédents de nombreuses choses difficiles, de sacrifices pour arriver à cette vidéo, qui est la cerise sur le gâteau qui devrait vous servir à vendre et à continuer avec votre marque; continuez à vendre votre créativité.

Beatriz Calles partage que dans ce nouveau format, les designers ont tout laissé pour sauver leur industrie, qui sera désormais promue de manière plus intelligente, car cela nous a déjà changé et nous devons apporter notre grain.

Elle voit cette nouvelle exposition comme positive, car désormais la mode mexicaine sera vue par le monde et cela ouvre de nouvelles opportunités pour enseigner ce que nous sommes et ce que nous faisons; par exemple, le travail que certains designers font avec des artisans qui sont pour moi notre haute couture.

Cela servira également à la question du recyclage, en plein essor aujourd’hui.

Partager: J’ai des amis qui ont acheté des choses et les ont gardées dans le placard, des vêtements que j’ai pu voir avec la nouvelle étiquette. Comme pourquoi acheter quelque chose que vous n’allez pas utiliser. Vous devez acheter quelque chose que vous aimez, dont vous avez vraiment besoin et qui vous durera.

Espérons que le Mexique réagira bien; J’ai la foi, donc je vous invite toujours à acheter tout mexicain, pas seulement des vêtements, mais tout, la fin est de relancer l’économie.

Certains des designers qui présenteront leurs créations sont: Carla Fernández, Benito Santos, Mancandy, Galo Bertín, Kris Goiry, Marika Vera, Alexia Ulibarri, María Ponce, Lorena Saravia et Armando Takeda, entre autres.

Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City via YouTube du 24 au 26 avril.

Les liens sont:

https://youtube.com/c/FashionWeekMexicoCity

http://www.bit.ly/FWMx_YT

