La momification de Kane et les malédictions de «Poltergeist III» [It Came From the ‘80s]

It Came From the 80s est une série qui rend hommage aux créatures monstrueuses, mortelles et souvent visqueuses qui ont fait des années 80 une décennie d’horreur si fantastique.

La série Poltergeist est l’un des rendements décroissants, au moins en termes de narration. À la troisième entrée, la prémisse est que les parents de la pauvre Carol Anne ne pouvaient plus supporter les problèmes paranormaux qui accompagnaient son éducation et l’envoyaient vivre avec la sœur de Diane, Pat (Nancy Allen) et son mari Bruce (Tom Skerritt). Ou du moins, c’est ce que Pat suppose, bien qu’ils n’aient aucune connaissance des événements des films précédents. Alors que la toile de fond a changé de façon spectaculaire des banlieues de Californie aux gratte-ciel de Chicago, le révérend Kane, maintenant joué par Nathan Davis, n’a aucun mal à s’acclimater dans sa poursuite continue de Carol Anne (Heather O’Rourke). Bien que l’histoire globale ait pu décliner, la série ne faiblit jamais dans son dévouement aux effets spéciaux. Poltergeist III accomplit de manière impressionnante beaucoup avec un budget réduit.

Après Poltergeist II, MGM s’est approché Gary Sherman (Dead & Buried, Raw Meat) pour s’attaquer à la suite. Il n’y avait aucune histoire en place, et le seul critère était qu’elle était centrée sur Carol Anne dans un environnement entièrement nouveau. Sherman a apporté Brian Taggert (Heures de visite, d’origine inconnue) pour co-écrire le script. Dès la phase d’écriture, Sherman a planifié les visuels et les effets. Tous les effets spéciaux ont été traités pendant la production; aucun VFX n’a ​​été réalisé pendant la post-production, une première dans cette série. Gérer les effets en direct comme ça a rendu la production extrêmement compliquée.

Cela ne touche même pas à la production troublée pour laquelle cette franchise avait acquis une réputation, surnommée la «malédiction de Poltergeist», qui a commencé avec la mort de l’actrice Dominique Dunne après la sortie du premier film. Quant à Poltergeist III, le tournage ardu s’est avéré très délicat en raison d’un incendie qui s’est déclaré dans le parking, Zelda Rubinstein a subi un décès dans sa famille et Sherman a dû s’acquitter de ses fonctions depuis les confins d’un fauteuil roulant après s’être cassé le pied. Ensuite, il y a le décès tragique de la vedette principale Heather O’Rourke, décédée un mois seulement après son douzième anniversaire.

Sa mort est survenue quelques mois après la post-production, après que Sherman et le studio aient décidé de reprendre la fin avec une séquence d’effets spéciaux différente. Les nouvelles ont rendu Sherman extrêmement réticent à continuer, bien que les pressions du studio aient annulé son hésitation. Pour la nouvelle conclusion, ils ont utilisé un remplaçant pour O’Rourke et des concepteurs d’effets de maquillage spéciaux John Caglione Jr. (C.H.U.D., Dick Tracy) et Doug Drexler (C.H.U.D., Battlestar Galactica) n’avait que douze jours pour se préparer. Cela leur a donné un peu moins de deux semaines pour créer deux cadavres desséchés et un plan pour gérer la momification à l’écran de la tête de Kane après que Pat lui ait fait tomber les épaules avec une pelle. Sherman était catégorique sur le fait qu’il devrait être manipulé en direct sans arrêt.

Pour l’effet, l’équipe d’effets spéciaux de maquillage a appliqué une fine cire sur le visage (faux) de l’acteur Davis, qui à son tour a été appliqué sur un visage articulé semblable à un cadavre qui avait été sculpté par un artiste d’effets légendaire. Dick Smith. Une fois que les caméras ont tourné, les couches ont fondu sous de forts coups de chaleur. Une coupe rééditée du film avec la nouvelle fin a été soumise à la MPAA, qui a fait passer le film d’un PG à un PG-13.

Au final, Poltergeist III s’est avéré être un box-office et un échec critique. Que vous soyez fan de la direction que la suite a prise ou non, il est difficile de ne pas s’émerveiller de son ambition. Le dévouement de Sherman à gérer les effets en direct et tous les obstacles qui l’accompagnent sont tout simplement impressionnants.