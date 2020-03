La montée de Kylo Ren # 4

Le dernier chapitre des quatre parties Guerres des étoiles: La bande dessinée prequel de The Rise of Kylo Ren, qui a exploré la descente de Ben Solo dans le côté obscur, est sortie cette semaine et, tout comme promis, elle a révélé comment le petit-fils de Dark Vador a terminé son voyage loin de la lumière. Tout comme nous l’avons déjà vu faire deux fois auparavant dans la trilogie de la suite (trois, si vous comptez Luke), le problème climatique le voit assassiner un autre de ses mentors.

Rise of Kylo Ren # 4 envoie Kylo en mission avec les Chevaliers de Ren. Cependant, ses anciens camarades de classe à la Luke’s Jedi Academy parviennent à le retrouver. Tai, le plus indulgent des deux et une fois un ami proche de Ben, le supplie d’abandonner le chemin sombre sur lequel il est. La sensibilité partagée du couple au sein de la Force aide à atteindre une partie de Ben qui hésite. Le problème, c’est que Ren, le maître des Chevaliers de Ren, n’en a pas. Il arrive sur les lieux et claque le cou de Tai.

Cela envoie Ben dans l’une de ses violentes fureurs brevetées et il se retourne contre Ren pour avoir assassiné son ami, enfonçant son sabre laser dans la poitrine du méchant. Voyez par vous-même dans les pages de la galerie ci-dessous:

Le meurtre de Ren est un gros problème pour Ben car c’est la première fois qu’il est intentionnellement tué. Sa phrase «Voici votre bonne mort» fait référence à la façon dont il a accidentellement causé la mort de Hennix, un autre ancien Padawan, dans un numéro précédent et l’a félicité pour cela, l’appelant «pas une bonne mort» car ce n’était pas dans sang-froid. Eh bien, Ren a finalement obtenu ce qu’il souhaitait.

Après sa première mise à mort, Ben s’est complètement tourné vers le côté obscur. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième de ces pages, il accepte alors qu’il est «un meurtrier» et tue Voe avec le sabre de Ren – que nous savons qu’il continuera à manier jusqu’à Rise of Skywalker. C’est officiel, Kylo Ren s’est levé et Ben Solo n’est plus – du moins, jusqu’au dernier jour de sa vie.

Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4, de Charles Soule et Will Sliney, est disponible dès maintenant.