La montée de la narration de Skywalker repose d'abord sur l'émotion – / Film

Naturellement, cette pièce contient spoilers.

Il ne fait aucun doute que Guerres des étoiles: La montée de Skywalker a ses défauts. Chaque film Star Wars, qu'il soit vénéré ou parfait, en a au moins un ou deux. Si vous réfléchissez trop à ces erreurs, elles risquent de diminuer votre expérience du film.

Je veux dire, qui tient contre l'Empire contre-attaque qu'il aurait fallu des décennies au Millennium Falcon pour arriver à Cloud City avec des moteurs sous-légers? Ou que Luke semble avoir été entraîné pendant quelques jours avant de pouvoir tenir tête à Dark Vador?

C’est la même chose avec n’importe quel film, non? Le chevalier noir, considéré comme l'un des meilleurs films de Batman jamais réalisés, ignore le fait que Batman saute par une fenêtre pour sauver Rachel, laissant un Joker meurtrier dans une pièce remplie de gens pour faire ce qu'il veut. The Matrix est salué comme un film que les gens semblent aimer, mais pourquoi les robots décideraient-ils de tirer l'énergie du cerveau humain? Littéralement, toute autre source de carburant disponible serait plus efficace, qu'il s'agisse de courir des cerfs sur des tapis roulants ou simplement de brûler des cadavres humains. Personne ne craint que les visas de sortie que les nazis doivent honorer à Casablanca soient signés par le général français Charles de Gaulle, alors que cela n'a aucun sens. Lorsque vous vous abandonnez à l'émotion et à la narration d'un film, ce genre de problèmes de piqûre n'a pas beaucoup d'importance.

Les films ne sont pas censés être regardés de cette façon. Nous pouvons aborder ces problèmes et profiter de l'intention des cinéastes. Pablo Hidalgo de Lucasfilm cite souvent la maxime selon laquelle la vitesse de la lumière se déplace aussi rapidement que l'histoire en a besoin et je pense que c'est le bon esprit avec lequel aborder Star Wars, en particulier la montée de Skywalker.

Un film n'est pas le reflet de la réalité. C'est le reflet d'une version hyperbolique qui simule les émotions du public. C'est pourquoi il y a toujours une place de parking juste en face du bâtiment vers lequel le héros se dirige. Les films sont conçus pour créer ces émotions aussi efficacement que possible et, pour le meilleur ou pour le pire, l'émotion du moment est plus importante que le problème de logique à long terme qu'une décision pourrait présenter, comme c'est le cas dans l'exemple ci-dessus de The Empire Strikes Back .

The Rise of Skywalker ne fait pas exception.

Caractéristiques pas de bugs

Il y a quelques défauts qui n'ont pas de sens dans The Rise of Skywalker et il y a deux façons de les réconcilier en vous-même. Le premier est de le rejeter et de s'énerver. La seconde consiste à rationaliser la décision et à comprendre l'équilibre entre la continuité parfaite et l'émotion de l'histoire. Je pense que ce dernier est plus amusant et rend les films plus agréables.

Je veux dire, avez-vous remarqué que le combattant TIE personnalisé de Kylo Ren est détruit deux fois? Il installe le Sith wayfinder qu'il a trouvé sur Mustafar et se dirige vers Exegol. Quand nous le voyons sur Pasaana dans le même navire, Rey coupe son aile et il s'écrase dans le désert. Nous voyons un navire identique quelques heures plus tard lorsque Kylo Ren monte à bord de son Star Destroyer au-dessus de Kijimi. Rey l'a volé sur la lune océanique d'Endor et l'a emmené Ahch-To où elle l'a détruit à nouveau. Le fantôme de Luke Skywalker lui explique qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour se rendre à Exegol et qu'elle récupère le guide Sith du navire en feu.

Pendant que vous regardez le film, le rythme de la narration autour de ces moments est assez bon pour que vous glissiez sur les détails. Et si vous l'attrapez et que vous y retournez et que vous y réfléchissez, il est assez facile de penser que Ren avait simplement un TIE personnalisé identique en tant que sauvegarde et qu'il avait attrapé le guide avant de quitter Pasaana. Ils n'ont pas besoin de passer du temps à l'expliquer, nous pouvons remplir ces détails nous-mêmes si nous y sommes ouverts.

C’est la même chose avec le Falcon du Millénaire qui s’arrête sur Kef Bir. Il y a une ligne de dialogue errante sur le fait que les jambes d’atterrissage du Falcon sont cassées et la prochaine fois que nous le verrons, cela fera une cicatrice contre la campagne. Peu importe que le Falcon atterrisse avec des répulseurs et aurait pu atterrir doucement. C’est beaucoup plus amusant de le mettre à la craie, Poe étant le genre de pilote qui se plantera le plus souvent possible.

Ou que diriez-vous quand le général Pryde allégué ordonne à la flotte d'ouvrir le feu avec des canons à ions, mais les batteries turbolaser beaucoup plus destructrices ouvrent le feu? Pourquoi ne pas simplement supposer qu'il a rapidement asservi sa commande et l'a modifiée hors écran?

Ou le fait que Kylo Ren arrive à Exegol dans un chasseur TIE de l'ère impériale. Sans guide Sith. Dans un navire qui n'a pas d'hyperdrive.

Mais je m'égare.

Navire d'Ochi

Le plus gros que j'essaie encore de concilier est le vaisseau d'Ochi. Ochi de Bestoon était un loyaliste Sith qui a servi Palpatine dans les années qu'il a passées sur Exegol. C'était sa mission de retrouver Rey et de l'emmener à Palpatine. Sur son navire, les parents de Rey expliquent que Rey n'est plus sur Jakku et qu'il ne la trouvera jamais, mais c'est le navire que nous avons vu décoller alors que Rey a été laissé sur Jakuu avec Unkar Plutt.

Le moment où les parents de Rey sont tués par la dague Sith est un moment vraiment effrayant et sa mère crie qu'elle est partie et qu'il ne la retrouvera jamais. Quand Ochi les tue, sa viscérale. C'est presque suffisant pour vous faire oublier que Rey implique que c'est le vaisseau d'Ochi qui l'a déposée. Pourquoi Ochi aurait-il besoin de demander où elle était si son vaisseau était celui qui venait de la quitter?

Cela n'a pas beaucoup de sens lorsque vous creusez dans les détails de l'univers, mais cela a un sens émotionnel lorsque vous regardez le film.

Quelle explication y a-t-il? Je ne suis pas encore sûr. J'imagine que la prochaine romanisation du film par Rae Carson abordera ce problème ainsi que les autres. En tout cas, c'est un petit problème plutôt que quelque chose qui lancerait mille vidéos et brûlerait les tours topless de YouTube. D'une manière ou d'une autre, je pense que oui.

L'esprit de la force

Je pense que c'est une erreur de regarder des films – n'importe quel film – de manière combattive, en cherchant ces choses comme un moyen de vous sortir du récit. Pour moi, la façon de regarder un film est de céder à l'intention du cinéaste et de faire de son mieux pour vivre le récit et les émotions qu'il essaie d'offrir. S'ils remettent à la main quelque chose du genre de ce qui précède, inquiétez-vous plus tard. Cela fonctionne s'ils sont aussi mineurs que ceux-ci. Parfois, les artifices, les erreurs et les trous ne correspondent pas à quelque chose de plaisant du tout, et c'est juste, mais je ne pense pas qu'un film Star Wars ait jamais franchi ce seuil pour moi. The Rise of Skywalker est peut-être celui qui s'en rapproche le plus, mais il n'a jamais franchi la ligne d'arrivée et je n'ai laissé rien de tout cela interrompre mon expérience. Les films Star Wars sont l'évangile d'une nouvelle mythologie et il existe de nombreuses contradictions mineures dans toute mythologie décente.

La mythologie de Star Wars est telle que c'est une philosophie conçue pour nous apprendre à lâcher prise. Pour éliminer notre anxiété pour les choses qui se terminent, que ce soit nos proches ou des sagas de film. «Réjouissez-vous pour ceux qui vous entourent et qui se transforment en Force. Ne les pleure pas, ne les ratez pas », raconte Yoda à un Anakin Skywalker angoissé dans Revenge of the Sith. Il explique en tant de mots que tout se termine et que nous ne devons pas nous sentir si possessifs que cela provoque ces sentiments d'angoisse. C’est une leçon difficile et c’est quelque chose que Luke est obligé d’accepter des années plus tard. Rey aussi.

Anakin prend son amour et le transforme en haine. Déteste sa situation. Déteste son impuissance. Il place son stock dans une philosophie qui lui dit que combattre ce qu'il déteste est le seul moyen de sauver ce qu'il aime.

Mais ce n’est jamais comme ça que vous gagnez.

Comme Rose Tico l'a dit, vous ne gagnez pas en combattant ce que vous détestez, mais en travaillant pour sauver ce que vous aimez.

Concentrez-vous sur les choses que vous aimez. Ignorez les choses que vous détestez. Ils ne peuvent pas vous blesser. Le film est amusant et ajoute à la mythologie de manière riche. C'est un digne successeur, même s'il est devancé par The Last Jedi.

Et si vous pensez toujours que cela fait mal, il y a un moment dans Lawrence d'Arabie qui pourrait aider. Dans cette scène particulière, Lawrence sort une allumette à mains nues sans broncher. Un collègue officier essaie de répéter l'astuce et crie: «Ce puits sanglant fait mal.»

«Certainement, ça fait mal», dit Lawrence cooly.

"Quel est le truc alors?"

"L'astuce, William Potter, ne fait pas attention à ce que ça fait mal."

