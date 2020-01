La montée de la rumeur Rey / Palpatine de Skywalker a été démystifiée

L’un des principaux rebondissements de Star Wars: The Rise of Skywalker a été la révélation que Rey était la petite-fille de l’empereur Palpatine. Certains fans ont émis l’hypothèse que la révélation était un ajout de dernière minute au film, mais le calendrier d’une telle possibilité ne se vérifie pas.

Matthew Wood, l’un des principaux monteurs sonores du film, a déclaré qu’Adam Driver avait enregistré un ADR proche de la sortie du film à utiliser dans les moments où Kylo Ren parlait tout en portant son masque, et certains l’ont considéré comme lorsque la ligne sur ” Rey Palpatine »a été ajouté au film. Cependant, Wood a déclaré que le dialogue avec Driver avait été enregistré le même jour qu’il était l’invité de Late Night With Seth Myers pour promouvoir le film, le 21 novembre 2019.

Bien sûr, cela ne correspond pas à l’une des multiples fuites qui assaillent la production, un récit publié sur Reddit en août qui contenait la révélation, trois mois avant que Driver enregistre des lignes pour la supposée réflexion après coup. Même si l’idée n’était pas déjà là au début de la production, elle avait certainement été pensée bien avant que les dernières modifications ne soient apportées. À tout le moins, il a probablement été décidé que quelque chose était nécessaire pour contrer la position beaucoup plus intéressante de The Last Jedi selon laquelle les parents de Rey étaient des nobles, ce qui signifie que le destin qu’elle avait forgé était entièrement le sien.

Certains fans avaient déjà vu la torsion venir en raison d’être complètement et complètement stupide, et c’était quelque chose que j’avais moi-même prédit il y a quatre ans après The Force Awakens en raison de mon mépris croissant pour J.J. Abrams et mon hypothèse selon laquelle le maniement intuitif de Rey de la Force serait déclaré nécessiter une explication narrative quantifiable.

C’est une question de préférence personnelle, que vous pensiez ou non que la touche Rey / Palpatine a ajouté quelque chose à Star Wars: The Rise of Skywalker, ou était juste un autre exemple de la nécessité de la trilogie de la suite de relier chaque détail aux originaux. Quelles que soient vos réflexions à ce sujet, cela faisait partie de l’histoire bien avant qu’il ne se prépare à nous infliger à tous.