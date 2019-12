La montée de la scène d'ouverture de Skywalker remonte à une planète / un film familier

Star Wars: The Rise of Skywalker a beaucoup de choses. En fait, il y a tellement de choses dans le film, qu'il n'a même pas le temps d'expliquer des choses simples qui auraient pu aider certains appareils à comploter beaucoup plus de sens dans le grand schéma de toute la saga Skywalker. Et cela inclut la scène d'ouverture, qui ne prend pas le temps de nous dire que nous sommes de retour sur une planète où nous sommes allés auparavant. Mais pour discuter de ce détail, nous devons plonger dans spoilers.

Dans la scène d'ouverture de La montée de Skywalker, nous voyons Kylo Ren déchirer avec colère un tas d'étrangers dans des casques en forme de bol avec des lunettes et des vêtements sombres et ressemblant à des capes. Il les tranche un par un, utilisant même la Force pour en tirer un dans sa lame de sabre laser. Mais pourquoi?

Au fur et à mesure que nous apprenons, c'est tout pour qu'il puisse mettre la main sur un wayfinder Sith (bien que nous ne sachions pas encore ce que c'est). C'est un appareil en forme de pyramide qui ressemble presque à un holocron Sith, mais c'est en fait comment Kylo Ren trouve son chemin vers la planète Sith appelée Exegol.

Le film n’explique jamais où se déroule cette séquence, car il est beaucoup plus soucieux d’établir la vitesse folle avec laquelle le réalisateur J.J. Abrams se déplace à travers tout ce film, nous voyons donc Kylo Ren se diriger vers sa rencontre avec l'empereur Palpatine.

Heureusement, nous avons le Star Wars: The Rise of Skywalker: le dictionnaire visuel (sorti le jour de la sortie du film) pour donner un aperçu de ce détail. Dans le livre, il y a une section entière sur la planète Mustafar, le monde volcanique où Dark Vador a construit son antre de château que nous avons vu dans Rogue One: une histoire de Star Wars. C’est aussi là que nous avons vu la bataille culminante avec Obi-Wan Kenobi en Star Wars: La vengeance des Sith. Et c'est là que la scène d'ouverture a lieu.

Cela aurait été intéressant à savoir afin que nous puissions mieux relier ce qui se passe avec le Sith wayfinder à Guerres des étoiles histoire. À tout le moins, nous saurions alors pourquoi cet article est ici, qu'il a une plus grande histoire dans le côté obscur, et nous aurions également un petit aperçu de ce qui est arrivé à Mustafar dans le temps depuis qu'il a été laissé par Darth Vador.

C’est l’exclusion de ce genre de détails qui me frustrent La montée de Skywalker. Le film entier se déplace trop vite et passe sous silence tant de détails que nous n'avons jamais assez de temps pour en comprendre l'importance ou le poids. Il y a même des détails qui nécessitent des explications du réalisateur J.J. Abrams pour nous de les saisir pleinement dans le film.

