La montée de la scène Skywalker

Rappelez-vous quand nous sommes tous devenus fous de cet aperçu de Dark Rey dans la deuxième bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker? Nous avons toujours su que cela ne taquinait pas un véritable tour mauvais de l’héroïne, mais nous pensions que cela pourrait être la mise en place de quelque chose ayant une certaine signification pour l’intrigue. En l’état, la vision de Rey de son soi sombre n’est apparue que dans une courte scène. Cependant, certains concepts artistiques récemment découverts révèlent que la notion de Rey allant dans une direction plus sombre a été véritablement envisagée à un moment donné.

Une surabondance d’art conceptuel pour des séquences invisibles de l’épisode IX a fait surface en ligne, et parmi les pièces les plus intéressantes se trouvent celles qui révèlent une bataille tendue entre Rey et Kylo Ren que nous n’avons jamais pu voir en action. Typiquement, Kylo est le combattant beaucoup plus féroce, mais dans ces images, Rey est celui qui ne se retient pas, libérant son plein potentiel Palpatine. Une image la voit sur le point de couper la tête de Ren avec son propre sabre laser, et dans une autre, elle l’étouffe avec force, empruntant un mouvement au grand-papa Vader de Kylo.

Vraisemblablement, il n’y a jamais eu de version du film où Rey tue Kylo, ​​rejoint Palpatine et le mal règne en maître, donc cette séquence supprimée doit avoir pris fin avec Rey revenant à ses sens et laissant aller son ennemi. C’était peut-être une version alternative de leur combat à bord de l’épave de l’étoile de la mort. Cela culmine avec Rey réussissant à porter un coup fatal, mais seulement après que la mort de Leia distrait Kylo. De plus, Rey utilise la guérison par la force pour empêcher sa disparition. Donc, tout à fait le contraire des événements de ceux décrits dans ce concept art.

Daisy Ridley a parlé de son plaisir à jouer les «pires» aspects de Rey, ce qui suggère qu’elle aurait peut-être filmé plus de matériel en tant que Dark Rey qui n’a jamais fait partie de la version finale de Star Wars: The Rise of Skywalker. On dirait que cela ne fera qu’alimenter ces appels à Disney pour sortir une autre coupe du film.