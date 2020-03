La montée de Skywalker a confirmé que Palpatine était un clone et nous l’avons tous manqué

Il y avait beaucoup de divisions au sein du fandom de Star Wars lorsque Disney a décidé de ramener l’empereur Palpatine Star Wars: The Rise Of Skywalker.

La trilogie Sequel avait fait l’objet de critiques depuis le tout début, bien sûr, mais la décision de ramener Palpatine a laissé beaucoup de fans confus. Sans oublier The Rise Of Skywalker n’a pas exactement pris le temps d’expliquer comment l’Empereur est revenu. Dark Vador a rempli son rôle dans la prophétie de l’Elu dans Star Wars: Le Retour des Jedi quand il a jeté Palpatine dans un puits de réacteur, le tuant et faisant exploser l’étoile de la mort II.

En tuant Palpatine, Vader – ou Anakin Skywalker – a rééquilibré la force et a vaincu l’Ordre Sith une fois pour toutes. Du moins, jusqu’à ce que Disney achète Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars et décide de ramener le méchant emblématique d’Ian McDiarmid pour conclure sa nouvelle trilogie. Alors que les fans comme moi étaient dans le théâtre en train de se coiffer, essayant de comprendre comment le studio pourrait logiquement ressusciter Palpatine sans briser complètement l’arc de l’histoire de l’élu, il semble que nous ayons tous raté quelques indices subtils nous donnant la réponse même que nous étions à la recherche de.

Dans le futur Star Wars: The Rise Of Skywalker roman, il est expliqué que Palpatine était, en fait, un clone, et le livre plonge plus profondément dans la façon dont l’empereur a fait son retour inattendu. Cependant, en examinant de plus près The Rise Of Skywalker, cela est indiqué lors du premier échange de Kylo Ren et Palpatine sur le monde Sith d’Exegol. Alors que Ren voyageait à travers la base Sith, nous pouvions voir des cuves remplies de différentes parties du corps et de figures ressemblant à celles du chef suprême Snoke.

Une fois Palpatine révélé à Ren, nous avons alors vu qu’il était connecté à des machines similaires le gardant en vie dans un nouveau corps de clone. Toujours dans le film, Beaumont Kin de la Résistance – joué par la star de Lord Of The Rings Dominic Monaghan – a noté que les Sith étaient connus pour avoir expérimenté la magie noire et le clonage. Ces petits indices étaient faciles à manquer, bien sûr, en particulier lors de la première veille, mais au moins Disney a essayé de jeter un os aux fans pour nous aider à comprendre ce qui se passait.

Pourtant, dans l’ensemble, l’explication semble un peu insatisfaisante et aide davantage la critique selon laquelle la nouvelle trilogie de Disney n’était rien de plus qu’un copieur des fans originaux de la série Star Wars, qu’ils connaissent et aiment, sans rien apporter d’original à la table. Cela étant dit, il semble que le studio ne soit pas encore terminé avec Palpatine, car ils exploreraient un spin-off sur le Seigneur Sith qui pourrait également impliquer McDiarmid. Yay?